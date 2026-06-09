El Poder Judicial de la República Dominicana informó la apertura de un proceso de consulta pública sobre la propuesta de la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial, aprobada por el Consejo del Poder Judicial durante la sesión ordinaria núm. 12-2026, celebrada el 19 de mayo de 2026.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la innovación y el acceso a la información, promoviendo una justicia más abierta, accesible y centrada en las personas.

Como parte del proceso, la institución puso a disposición de los interesados el documento que contiene la propuesta para su conocimiento, análisis y valoración.

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El Poder Judicial invitó a ciudadanos, organizaciones e instituciones a presentar comentarios, observaciones y sugerencias a través del formulario habilitado para la consulta pública o mediante el correo electrónico politicaspublicas@poderjudicial.gob.do.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 25 de junio de 2026. Según la institución, los aportes recibidos contribuirán al fortalecimiento de una justicia más transparente, participativa y cercana a la ciudadanía.

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