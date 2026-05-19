Mujeres que buscaron ayuda y hoy forman parte de las cifras de feminicidios en República Dominicana

Durante el primer trimestre de 2026, el Ministerio Público registró 22 feminicidios y 17,552 denuncias relacionadas con violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en República Dominicana. Detrás de esas cifras hay historias de mujeres que buscaron protección, enfrentaron situaciones de violencia y hoy engrosan las estadísticas de víctimas mortales.

Ante los cuestionamientos de la población a las autoridades por la falta de protección a mujeres víctimas de violencia de género, las reacciones de distintos funcionarios no se hicieron esperar.

Ministra de la Mujer llama a trabajar en fortalecer la articulación interinstitucional

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, lamentó el crimen y aseguró que desde el Estado se trabaja en fortalecer la articulación interinstitucional para prevenir la violencia contra las mujeres, al tiempo que llamó a la sociedad a involucrarse más en la identificación de señales de riesgo y el acompañamiento a posibles víctimas.

Gloria Reyes, ministra de la Mujer

Reyes indicó que, de acuerdo con los registros oficiales de la Procuraduría General de la República, en lo que va de 2026 se han contabilizado 32 feminicidios en el país.

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La funcionaria explicó que las instituciones intervienen diariamente en miles de casos vinculados a violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, aunque son los casos fatales los que suelen generar mayor impacto público.

Asimismo, recordó que el Ministerio de la Mujer dispone de oficinas en todo el territorio nacional y reiteró que la Línea Mujer (*212) ofrece asistencia, orientación y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

Procuradora ordena investigación por Esmeralda Moronta

Por su parte, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que ordenó una investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, quien murió tras ser atacada a tiros presuntamente por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años.

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El hecho ocurrió en un colmado del sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, donde la mujer intentó refugiarse mientras huía de su agresor.

Reynoso explicó que también se dispuso verificar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales agotó correctamente los protocolos establecidos luego de que la víctima acudiera a presentar una denuncia.

Según las informaciones preliminares, Moronta de los Santos era madre de dos niños, de 10 y 3 años.

La procuradora detalló que el mismo miércoles del crimen la víctima acudió junto a una amiga a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género del Ministerio Público en Santo Domingo Este, ubicada en la calle Puerto Rico, del sector Alma Rosa.

La titular del Ministerio Público reiteró que las investigaciones buscan establecer tanto las responsabilidades penales del caso como determinar si las actuaciones institucionales posteriores a la denuncia se realizaron conforme a los protocolos de protección y atención a víctimas de violencia de género.

Estas son algunas de las muertes de mujeres ocurridas en mayo a manos de sus parejas o exparejas

3 de mayo

En Villa Duarte, Santo Domingo Este, fue asesinada Diana Elena Evangelista, de 18 años. Por el hecho fue arrestado Erick Daulin Urbáez Farcón, señalado por las autoridades como el presunto responsable de ocasionarle múltiples heridas cortopunzantes. Según la Policía Nacional, tras cometer el crimen intentó quitarse la vida.

6 de mayo

A sus 26 años, Yessika Álvarez Jiménez era descrita por familiares y allegados como una joven alegre y dedicada por completo a su hijo con síndrome de Down.

“Vivía para su niño”, expresó su prima María Jiménez al recordar a la joven, cuya muerte también ha generado consternación entre familiares y amigos.

El 6 de mayo la Policía Nacional informó que fue apresado el sargento Railin de la Rosa Moquete, de 31 años, señalado por dar muerte a su pareja Yessika Álvarez Jiménez

7 de mayo

En la comunidad La Higuera, falleció Providencia Marte luego de que presuntamente su pareja la rociara con gasolina y le prendiera fuego. El presunto responsable fue arrestado por miembros de la Policía Nacional y permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

11 de mayo

Un hombre mató a tiros a una mujer con la que presuntamente mantenía una relación extramatrimonial y posteriormente se suicidó, en un hecho ocurrido en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

La víctima fue identificada como Alfania Manuela Hernández, mientras que el presunto agresor fue Rómulo Rafael Almánzar.

13 de mayo

La tarde del miércoles 13 de mayo murió Esmeralda Moronta de los Santos, en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, presuntamente a manos de su expareja, Omar Tejeda Guzmán.

15 de mayo

La Policía Nacional investiga las circunstancias en que fue hallada muerta Jhorgely Reynoso Montero, de 25 años, dentro de su apartamento ubicado en el sector 24 de Abril, en el área de Las Cañitas, del Distrito Nacional. El cuerpo de la joven fue encontrado alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes 15 de mayo.

17 de mayo

El cuerpo de Indira Carolina Beltré, de 33 años, fue hallado la mañana del domingo 17 de mayo en el sector La Toronja, Santo Domingo Este.

Según informaciones preliminares, Indira se había separado de su expareja, Camilo Rodríguez, quien presuntamente no aceptaba el fin de la relación. De acuerdo con versiones ofrecidas, el hombre alegaba haber construido la vivienda donde ella residía, situación que mantenía constantes conflictos entre ambos.

Horas más tarde, la Policía Nacional informó la detención de Camilo Rodríguez, de 52 años, señalado como principal sospechoso del hecho.

Primera finalista de Miss Universo RD 2025 revela que fue víctima de violencia de género y asegura que no denunció por miedo

Antes estos hechos violentos ocurridos en el país la primera finalista de Miss Universo República Dominicana 2025, Jearmanda Ramos, reveló públicamente que fue víctima de violencia de género y confesó que nunca presentó una denuncia formal por miedo y desconfianza en las autoridades.

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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Ramos reflexionó sobre los 32 feminicidios ocurridos en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026 y expresó su indignación ante la falta de respuestas efectivas para proteger a las víctimas de violencia de género.

La joven aseguró que decidió guardar silencio sobre su situación debido al temor que sentía y a la poca confianza que tenía en el sistema de justicia.

No lo hice porque yo sabía que el resultado iba a ser exactamente el mismo: ignorarlo por parte de la Policía, manifestó.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más