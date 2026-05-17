Madre de Omar Tejeda asegura que su hijo “está en la presencia de Dios” durante su entierro

Durante el entierro de Omar Tejeda, el hombre que persiguió y asesinó a Esmeralda Moronta de los Santos en el sector Alma Rosa, su madre compartió un emotivo mensaje marcado por el dolor y la fe cristiana.

Entre lágrimas, la mujer aseguró sentirse sostenida espiritualmente en medio de la tragedia familiar.

¿Ustedes creen que yo estoy nerviosa? Yo no estoy nerviosa, porque yo sé que él está en la presencia de Dios. Ay, Omar, Omar, Omar Tejeda, expresó visiblemente afectada.

La progenitora también elevó una oración en la que pidió a Dios no abandonarla durante este difícil momento. “Señor, no me dejes sola, nunca me dejes”, manifestó.

Asimismo, recordó que anteriormente perdió a otro de sus hijos, señalando que su fe ha sido el principal apoyo para enfrentar los episodios más dolorosos de su vida.

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Durante sus palabras, agradeció el respaldo recibido por familiares y allegados, al tiempo que llamó a mantener la fortaleza espiritual frente a las adversidades.

“Tiene que tener fuerzas, porque esto va para todos. El Espíritu Santo desciende sobre uno y le da esa fuerza”, indicó.

El nombre que no debe olvidarse: Esmeralda

Mientras la familia del agresor recibe condolencias y cierra un duelo, la familia de Esmeralda Moronta de los Santos también entierra a una mujer. Una mujer que fue perseguida. Que fue cazada. Que no pudo escapar de un hombre que decidió que su vida no valía más que su propio deseo de control.

Ese es el patrón que define la cultura machista que persiste en República Dominicana: el feminicida muere y genera luto. La víctima muere y, con demasiada frecuencia, se convierte en estadística.

Una crisis que no para: 27 feminicidios en lo que va de 2026

El caso de Esmeralda no es un hecho aislado. Es parte de una crisis sostenida. Según datos del Ministerio de la Mujer, al 7 de mayo de 2026 ya se contabilizaban 27 feminicidios en el país —todas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

El Ministerio Público reportó 22 feminicidios solo en el primer trimestre, con más de 17.552 denuncias por violencia de género e intrafamiliar entre enero y marzo. El 89% de esos casos involucra violencia de pareja. Y solo tres de las víctimas de feminicidio habían denunciado previamente lo que evidencia que el sistema de protección llega tarde, o no llega.

La ginecóloga y activista Lilliam Fondeur fue directa tras el asesinato de Esmeralda: "esto evidencia un problema estructural".

Fondeur reclamó políticas públicas, educación emocional para hombres desde la infancia y la aprobación de la pendiente Ley Mirabal, que lleva años esperando en el Congreso.

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