Los misiles de la guerra también impactan en el presente y futuro de todo el Caribe

Turismo: el segundo gran frente de impacto Si el petróleo representa el efecto más inmediato, el turismo podría convertirse en el impacto económico más importante para República Dominicana. La industria turística depende de varios factores sensibles a las crisis geopolíticas: Precio del combustible para aviones.

Confianza de los consumidores.

Crecimiento económico en Estados Unidos y Europa.

Estabilidad de las rutas aéreas internacionales. Hasta el momento, el turismo dominicano ha mostrado resiliencia. Sin embargo, una prolongación de la guerra podría afectar la capacidad de gasto de los viajeros internacionales. La experiencia demuestra que cuando aumentan la inflación y la incertidumbre económica, muchas familias posponen o reducen sus viajes al extranjero. ¿Existe alguna oportunidad? República Dominicana mantiene liderazgo en llegada de turistas en la región. Paradójicamente, algunos destinos caribeños podrían beneficiarse parcialmente si determinados viajeros optan por sustituir destinos cercanos a zonas de conflicto por lugares considerados más seguros. República Dominicana posee ventajas competitivas importantes para captar parte de esa demanda. MIRA TAMBIÉN Refuerzan seguridad en la cárcel Las Parras tras disturbios “La justicia no son escritorios nuevos, sino servicio humano”, afirma Yeni Berenice en Santiago Sin embargo, ese beneficio potencial desaparecería si la guerra terminara provocando una desaceleración económica global significativa. Remesas: la conexión indirecta con Medio Oriente Las remesas constituyen una de las principales fuentes de divisas de República Dominicana. La relación entre una guerra en Medio Oriente y los envíos de dinero desde Nueva York, Madrid o Miami puede parecer lejana, pero existe una conexión económica clara. Si los elevados precios energéticos terminan ralentizando la economía estadounidense o europea, podrían reducirse las oportunidades laborales y los ingresos disponibles de millones de migrantes. Hasta ahora, las remesas dominicanas han mantenido niveles elevados gracias a la fortaleza relativa del mercado laboral estadounidense. No obstante, una prolongación del conflicto incrementa los riesgos para esta fuente fundamental de ingresos. El problema menos visible: fertilizantes y alimentos Uno de los aspectos más importantes del informe de la Unctad es que el estrecho de Ormuz no solo afecta al petróleo. También constituye una ruta estratégica para el comercio internacional de fertilizantes. Esto significa que la guerra podría terminar afectando la agricultura caribeña. Un aumento de los precios de los fertilizantes incrementa los costos de producción agrícola, presiona los precios de los alimentos y agrava las tensiones inflacionarias. Para República Dominicana, donde la seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad estratégica, esta amenaza merece una atención especial. MIRA TAMBIÉN Mujer embarazada muere tras ser atacada con arma blanca en Higüey Liberan al piloto dominicano Fabio Espinal tras 157 días detenido en Guinea Transporte marítimo y cadenas de suministro El conflicto también está alterando el funcionamiento normal de algunas rutas marítimas internacionales. Cuando las navieras enfrentan mayores riesgos, los costos de seguros aumentan y las rutas alternativas suelen ser más largas y costosas. Para economías importadoras como las caribeñas, en especial la dominicana, ello implica mayores costos para bienes industriales, materiales de construcción, maquinaria y productos de consumo. El resultado final suele ser una mayor inflación y una reducción del poder adquisitivo de los hogares, que en el Caribe ya es un poder sin poder. En otras partes, ese poder es de otra magnitud: "Para mí, es preferible pagar (un peaje para transitar a través del estrecho de Ormuz de) US$ 100,000 o US$ 200,000 — en función del tamaño de la carga o del buque y "todo ese dinero podría cubrir la totalidad de los daños ocasionados hasta la fecha", dijo en las últimas horas el magnate naviero griego Evangelos Marinakis, que posee una flota de 185 buques y cerca de 35 petroleros a través de su empresa Capital Maritime Group. El riesgo macroeconómico para República Dominicana Más allá de los combustibles, el informe de Naciones Unidas identifica una cadena de riesgos económicos que también podría afectar al Caribe. Déficits externos más elevados El aumento de la factura petrolera incrementa la necesidad de divisas. Si simultáneamente se desaceleran el turismo o las remesas, la presión sobre la balanza de pagos puede intensificarse. Presión sobre las monedas Mayores necesidades de importación energética pueden generar presiones cambiarias. Aunque República Dominicana dispone de reservas internacionales relativamente sólidas, una crisis prolongada podría aumentar las tensiones sobre el mercado cambiario. Tasas de interés más altas La combinación de inflación y volatilidad internacional suele provocar condiciones crediticias más restrictivas. Ello afecta la inversión, el consumo y el crecimiento económico. El dilema fiscal de los gobiernos caribeños Uno de los aspectos más delicados es la presión sobre las finanzas públicas. Cuando aumentan los precios internacionales de los combustibles, los gobiernos enfrentan decisiones difíciles: Mantener subsidios energéticos.

Financiar programas sociales.

Sostener inversiones públicas.

Preservar la estabilidad fiscal. La Unctad advierte que muchas economías vulnerables deberán escoger entre amortiguar el impacto sobre los hogares o preservar recursos para el desarrollo de largo plazo. República Dominicana no escapa a este dilema. Los escenarios posibles Escenario de contención La guerra permanece limitada y el estrecho de Ormuz recupera progresivamente la normalidad. Consecuencia para República Dominicana y demás naciones caribeñas: aumentos moderados de costos energéticos y efectos económicos manejables. Escenario de prolongación La crisis continúa durante meses sin una solución definitiva. Consecuencia: combustibles más caros, inflación persistente y crecimiento económico más lento. Escenario de escalada regional Se amplían las hostilidades y se agravan las interrupciones del comercio energético. Consecuencia para República Dominicana y el Caribe: fuerte presión sobre combustibles, turismo, remesas, cuentas externas y finanzas públicas. Conclusión La guerra en Medio Oriente ya no es únicamente un problema geopolítico distante para República Dominicana y el Caribe. Los datos recopilados por Naciones Unidas muestran que las repercusiones económicas ya están afectando a los pequeños Estados insulares. La principal amenaza no proviene de un único factor, sino de la posible convergencia de varios impactos simultáneos: petróleo más caro, fertilizantes más costosos, inflación persistente, desaceleración turística, mayores presiones fiscales y eventuales riesgos para las remesas. La crisis también deja una enseñanza estratégica. La vulnerabilidad energética sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del Caribe. Mientras la región continúe dependiendo de combustibles importados y de factores externos para sostener buena parte de su crecimiento, seguirá expuesta a conflictos ocurridos a miles de kilómetros de sus costas. Por ello, la verdadera discusión para República Dominicana no es solamente cómo enfrentar la actual guerra en Medio Oriente, sino cómo construir una economía más resiliente frente a futuras crisis geopolíticas que, cada vez con mayor frecuencia, terminan repercutiendo en la vida cotidiana de los ciudadanos caribeños.

Qué dicen las autoridades y los actores económicos dominicanos

La preocupación por los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre la economía dominicana no se limita a los organismos internacionales. Funcionarios, autoridades monetarias y representantes del sector turístico han comenzado a evaluar públicamente los impactos presentes y los riesgos futuros derivados del conflicto en el estrecho de Ormuz.

David Collado: el turismo resiste, pero sigue bajo vigilancia

David Collado, ministro de Turismo

El ministro de Turismo, David Collado, ha sido una de las voces más activas en torno al impacto potencial del conflicto.

Aunque reconoció la preocupación existente en el sector aeronáutico por el aumento de los precios de los hidrocarburos, aseguró que hasta el momento no existen señales de deterioro en la llegada de visitantes internacionales.

«No ha afectado el turismo en la República Dominicana ni tenemos alguna proyección que dé señales de que va a bajar», declaró el funcionario al referirse a los efectos iniciales de la crisis en Oriente Medio.

Collado también informó que el Ministerio de Turismo mantiene reuniones con aerolíneas y operadores internacionales para monitorear el comportamiento de los mercados emisores y anticipar posibles cambios en la demanda.

Posteriormente reiteró que el país «no tiene una sola señal de que el turismo vaya hacia la baja», aunque admitió que el encarecimiento del combustible constituye una preocupación para las compañías aéreas.

Las declaraciones del ministro adquieren relevancia en momentos en que ONU Turismo ha advertido que la guerra ha frenado el crecimiento de los viajes internacionales y obligado a revisar las previsiones mundiales para 2026.

Banco Central: el turismo y las remesas amortiguan el choque externo

Desde la perspectiva macroeconómica, el principal análisis oficial ha sido expuesto por el Banco Central de la República Dominicana.

La institución sostuvo recientemente que el dinamismo del turismo ha servido como un «amortiguador natural» frente al aumento de los costos energéticos provocado por la guerra. El organismo confirmó que el país recibió 3,7 millones de visitantes durante el primer trimestre de 2026, la cifra más alta registrada para ese período.

El Banco Central también destacó la importancia de otros generadores de divisas, entre ellos las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera, para sostener la estabilidad cambiaria en medio de la volatilidad internacional.

Aunque la autoridad monetaria reconoce la presión derivada del encarecimiento del petróleo, considera que la economía dominicana mantiene capacidad para enfrentar choques externos gracias a sus reservas internacionales, el flujo de divisas y la fortaleza de sectores estratégicos.

El Gobierno admite el impacto del petróleo y aumenta los subsidios

La evidencia más visible del impacto de la guerra sobre República Dominicana ha surgido en el mercado de combustibles. A través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Gobierno anunció en marzo subsidios por más de 1 189 millones de pesos para contener el traslado de los aumentos internacionales a los consumidores dominicanos.

La medida fue presentada como una respuesta directa a la volatilidad de los mercados petroleros provocada por la escalada bélica en Oriente Medio.

El episodio confirma una de las advertencias formuladas por la Unctad: los países importadores de petróleo se ven obligados a elegir entre proteger a los consumidores mediante subsidios o preservar espacio fiscal para financiar otras prioridades económicas y sociales.

Una coincidencia entre la ONU y las autoridades dominicanas

Aunque desde distintos ángulos, las conclusiones de Naciones Unidas y de las autoridades dominicanas convergen en varios puntos.

La Unctad advierte que los pequeños Estados insulares enfrentan una mayor vulnerabilidad frente al aumento de los precios energéticos y del transporte internacional y las autoridades dominicanas, por su parte, reconocen que el principal riesgo para la economía nacional proviene precisamente del encarecimiento del petróleo y de sus efectos sobre la inflación y los costos de producción.

Repiten que la diferencia es que, hasta ahora, el turismo, las remesas, las exportaciones y las reservas internacionales han permitido contener parte de esos efectos.

Sin embargo, tanto los organismos internacionales como los responsables de la política económica coinciden en un punto esencial: si el conflicto en el estrecho de Ormuz se prolonga y los precios energéticos permanecen elevados durante un período prolongado, las consecuencias terminarán sintiéndose con mayor intensidad en toda la región del Caribe