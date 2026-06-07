El Colegio Médico Dominicano (CMD) informó este domingo que se encuentran en proceso de investigación una serie de irregularidades detectadas en el Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS). Según detalló el presidente del gremio, Luis Alberto Peña Núñez, las inconsistencias surgieron tras evaluaciones financieras y administrativas realizadas desde el inicio de su gestión, hace cinco meses.

Peña Núñez aclaró que, si bien circulan versiones sobre un presunto desfalco de hasta 50 millones de pesos, la directiva actual no ha confirmado esa cifra ni la existencia de un fraude de tal magnitud. “Estamos haciendo los procesos investigativos. Posteriormente, cuando concluyan, ofreceremos los detalles precisos y oportunos”, afirmó el titular del CMD.

La Junta Directiva del CMD dispuso la apertura de una investigación técnica y administrativa para determinar el alcance real de las discrepancias encontradas. El proceso, según indicaron, se realiza bajo los procedimientos legales vigentes y con apego al debido proceso.

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Las irregularidades detectadas no se limitan a un solo hecho, sino que abarcan varios aspectos de la gestión financiera y administrativa del IPPS. Si bien no se especificó a quiénes alcanza la investigación, trascendió que podría involucrar a empleadas de una entidad financiera privada y a gestiones anteriores del gremio médico.

“El único compromiso de esta Junta Directiva es con los médicos dominicanos, con la defensa de los recursos y del patrimonio de la institución, así como con el cumplimiento de la ley”, subrayó Peña Núñez.

El CMD aseguró que los resultados definitivos de la auditoría serán comunicados una vez concluyan los análisis técnicos y las validaciones necesarias. De comprobarse actuaciones que comprometan el patrimonio institucional o constituyan hechos dolosos, los hallazgos serán remitidos a las autoridades competentes.

Mientras tanto, sectores internos del gremio, como el Gran Bloque Unitario, han convocado a una rueda de prensa para denunciar públicamente el presunto desfalco, aunque la directiva actual insiste en que no hay confirmación oficial sobre el monto ni sobre la naturaleza de las irregularidades.

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