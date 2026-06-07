Un motín registrado el sábado por la tarde en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de Guerra, motivó el refuerzo de las medidas de seguridad en el penal. El incidente, que involucró a internos y a familiares en las afueras del recinto, se habría originado tras el intento de ingreso de sustancias prohibidas.

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana Sánchez, confirmó que el disturbio se produjo la noche del sábado 6 de junio, luego de que una mujer —madre de uno de los internos— fuera detenida al intentar introducir presuntamente drogas al penal. La detenida será puesta a disposición de la justicia, según informaron fuentes oficiales.

Tras el incidente, las autoridades trasladaron a los internos a sus recintos y reforzaron la seguridad interna. Santana aseguró que la situación se encuentra bajo control y que no fue necesario derivar a los heridos a otros centros, ya que el penal cuenta con ambulancias propias.

Reclamos de familiares y situación en el penal

Familiares de los internos se congregaron en las afueras del CCR Las Parras, denunciando supuestos casos de personas heridas, incluyendo amputaciones y golpes en la cabeza. En videos difundidos en redes sociales, se escuchan reclamos de familiares exigiendo información y acceso al penal. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la cantidad de heridos ni la gravedad de las lesiones.

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El CCR Las Parras fue inaugurado en noviembre de 2025 y actualmente alberga a internos trasladados desde la cárcel La Victoria, en respuesta a problemas de hacinamiento. El centro, con apenas siete meses de funcionamiento, enfrenta ahora su primer incidente de esta magnitud.

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