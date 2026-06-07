La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó la culminación de la cuarta etapa del proceso, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores (EDA), con un nivel de cumplimiento de 99.30 %, equivalente a 489,840 instrumentos completados de 493,279 asignados.

La Comisión explicó que en esta fase se integraron la Evaluación del Superior Inmediato (ESI), la Evaluación de Supervisados, Acompañados o Asistidos (ESA) y la Evaluación de Colegas o Pares (ECO).

De acuerdo con los datos ofrecidos, la ESI registró un cumplimiento de 99.31 %, con 114,733 instrumentos completados de 115,526 asignados; la ESA alcanzó 99.16 %, con 111,622 de 112,559; y la ECO llegó a 99.35 %, con 263,485 de 265,194.

En conjunto, quedaron pendientes 3,439 instrumentos.

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La entidad indicó que la participación de distintos actores permitió recopilar información sobre el desempeño docente desde varias perspectivas, incluyendo la práctica en aula, la gestión educativa y el acompañamiento.

Asimismo, señaló que los resultados serán utilizados como insumo para la toma de decisiones vinculadas al desarrollo profesional docente, la gestión pedagógica y acciones de formación continua.

La Comisión informó que la quinta etapa del proceso iniciará próximamente y estará centrada en la valoración de competencias profesionales mediante el Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), que busca medir la capacidad de los docentes para resolver situaciones vinculadas a su práctica.

La EDD está coordinada por el Ministerio de Educación (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Amproted).

El proceso, declarado de alta prioridad mediante la Orden Departamental 50/2025, impacta a más de 115,000 docentes en todo el país.

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