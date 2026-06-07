La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó la culminación de la cuarta etapa del proceso, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores (EDA), con un nivel de cumplimiento de 99.30 %, equivalente a 489,840 instrumentos completados de 493,279 asignados.
La Comisión explicó que en esta fase se integraron la Evaluación del Superior Inmediato (ESI), la Evaluación de Supervisados, Acompañados o Asistidos (ESA) y la Evaluación de Colegas o Pares (ECO).
De acuerdo con los datos ofrecidos, la ESI registró un cumplimiento de 99.31 %, con 114,733 instrumentos completados de 115,526 asignados; la ESA alcanzó 99.16 %, con 111,622 de 112,559; y la ECO llegó a 99.35 %, con 263,485 de 265,194.
En conjunto, quedaron pendientes 3,439 instrumentos.
La entidad indicó que la participación de distintos actores permitió recopilar información sobre el desempeño docente desde varias perspectivas, incluyendo la práctica en aula, la gestión educativa y el acompañamiento.
Asimismo, señaló que los resultados serán utilizados como insumo para la toma de decisiones vinculadas al desarrollo profesional docente, la gestión pedagógica y acciones de formación continua.
La Comisión informó que la quinta etapa del proceso iniciará próximamente y estará centrada en la valoración de competencias profesionales mediante el Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), que busca medir la capacidad de los docentes para resolver situaciones vinculadas a su práctica.
La EDD está coordinada por el Ministerio de Educación (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Amproted).
El proceso, declarado de alta prioridad mediante la Orden Departamental 50/2025, impacta a más de 115,000 docentes en todo el país.
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