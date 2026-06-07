"La justicia no es tener computadoras avanzadas ni escritorios nuevos", proclamó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, antes del corte de cinta para la reinauguración de varios espacios del Ministerio Público en el Palacio de Justicia de Santiago.

"Es necesario tener siempre presente que esta obra y la justicia no son escritorios nuevos ni computadoras avanzadas. La justicia es calidez, transparencia y honestidad", expresó la procuradora.

Al referirse al enfoque que debe tener el sistema de justicia, sostuvo que es fundamental aplicar una verdadera política institucional de proximidad ciudadana para atender a personas que, en la mayoría de los casos, llegan al Ministerio Público con miedo o dolor, en busca de respuestas que les permitan recuperar la tranquilidad.

"Debemos procurar que quien venga aquí no solo encuentre un edificio elegante, que de hecho lo es, sino también un servicio de calidad, profundamente humano, empático y eficiente". ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Yeni Berenice Reynoso, titular del Ministerio Público.

Durante su intervención ante el personal de la institución, recomendó a quienes sientan que han perdido la vocación de servicio dar un paso al costado, al considerar que la ciudadanía no busca favores, sino el respeto de sus derechos.

"El día que no tengan esa vocación, es hora de decir adiós, es hora de irse, porque aquí trabajamos con la vida de las personas", manifestó.

En ese sentido, exhortó a fiscales y servidores del Ministerio Público a no ver los casos como simples números de expedientes. Recordó que detrás de cada expediente hay personas y familias, tanto de las víctimas como de los imputados, y que el objetivo del sistema no es la venganza, sino la justicia.

"No viviré lo suficiente para agradecer a Santiago"

En su discurso, Reynoso también destacó la trayectoria de empleados con décadas de servicio en el Ministerio Público, especialmente de aquellos con quienes compartió sus primeros años de carrera en Santiago de los Caballeros.

Entre anécdotas y referencias a antiguos compañeros de trabajo, sostuvo que Santiago merece instituciones acordes con los aportes que ha hecho al país.

"No viviré lo suficiente para agradecer a Santiago", expresó la procuradora, al recordar que fue en esa ciudad donde se formó como profesional y servidora pública, desde sus inicios trasladando expedientes entre oficinas hasta ocupar la posición de fiscal titular.

Centro para los barrios de Cienfuegos

La procuradora general de la República inauguró en el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos) el Centro Integral de Acceso a la Justicia, que contará con una unidad especializada para la atención de casos de violencia intrafamiliar. La funcionaria destacó que este tipo de hechos superó las 200 mil denuncias en el país durante 2025.

“Un ‘vuelva mañana’, un ‘firme más tarde’ o un ‘déjelo para la otra semana’ puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano”, afirmó Reynoso durante el acto.

Sostuvo que el trabajo en el sistema de justicia requiere “profunda vocación” y “profunda empatía”, al insistir en que la justicia no es un lujo, sino un derecho ciudadano.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más