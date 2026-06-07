Una mujer embarazada falleció tras ser atacada con arma blanca en un hecho ocurrido en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, informó la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Yarian Chami Cedano, de 31 años, residente en el sector Villa Cerro de esa localidad.

De acuerdo con los datos preliminares, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, donde recibió atenciones médicas, pero posteriormente murió a causa de las heridas.

El hecho ocurrió en su residencia y es investigado por las autoridades competentes.

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La Policía y el Ministerio Público indicaron que el presunto agresor sería su expareja sentimental, identificado solo como “Bertico”, quien es buscado para fines de investigación.

Las circunstancias en que ocurrió el hecho permanecen bajo investigación, mientras se recaban evidencias para establecer responsabilidades.

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