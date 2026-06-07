Tras cinco meses de detención en la República de Guinea, el piloto dominicano Fabio Nicolás Espinal Núñez fue liberado junto a su tripulación. La resolución del caso se logró gracias a gestiones diplomáticas, legales y humanitarias, según confirmaron fuentes familiares y oficiales.

Espinal Núñez, piloto dominicano residente en Nueva Jersey, fue arrestado el 29 de diciembre de 2025 en Conakry, capital de Guinea, junto a un piloto estadounidense y otros miembros de su tripulación.

El motivo de la detención fue una presunta violación del espacio aéreo guineano, ocurrida durante una operación corporativa que partió desde Surinam con destino final en Dubái. La aeronave realizó un aterrizaje técnico para reabastecimiento de combustible, momento en el que fue interceptada por fuerzas armadas locales.

Según la Asociación Nacional de Pilotos (ANP) y la familia de Espinal, el aterrizaje se realizó bajo control de los servicios de tránsito aéreo (ATC) y cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad operacional. Sin embargo, las autoridades guineanas procedieron con la detención, generando preocupación en el sector aeronáutico y entre los allegados del piloto.

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Gestiones diplomáticas y liberación

La liberación de Espinal y su tripulación se concretó tras 157 días de gestiones intensas. La familia destacó el trabajo conjunto de organismos internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, la Embajada de Brasil en Guinea, el Gobierno de Estados Unidos y especialistas en aviación.

“Después de 157 días de incertidumbre, angustia y una lucha incesante por la justicia, anunciamos con profunda emoción que Fabio Nicolás Espinal Núñez, junto a su compañero y demás miembros de la tripulación, han recuperado su libertad”, expresaron en un comunicado.

Las autoridades guineanas colaboraron en la resolución del caso, permitiendo el retorno de los tripulantes a sus países de origen. La familia de Espinal solicitó respeto a la privacidad del piloto y sus allegados para facilitar su recuperación y el reencuentro familiar tras más de cinco meses de separación.

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