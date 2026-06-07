Dos tripulantes murieron este domingo al precipitarse un jet en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Romana.

El accidente ocurrió durante la tarde y provocó la movilización de unidades de emergencia hacia la terminal aérea, donde se desplegó un operativo para atender la situación y asegurar la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las características de la aeronave involucrada en el hecho. Tampoco se han establecido oficialmente las causas que provocaron el accidente.

Organismos de respuesta y personal vinculado a las operaciones aeroportuarias participaron en las labores de asistencia y control tras el siniestro, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

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El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) informó que la aeronave había declarado una emergencia mientras se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana. La entidad, junto con la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), investiga las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

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