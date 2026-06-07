El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que realiza labores de bacheo y asfaltado en distintas calles y avenidas del Distrito Nacional, como parte de los trabajos de mantenimiento de la red vial de la capital.
Entre las vías intervenidas figuran la avenida Winston Churchill, frente a Plaza Paraíso; la intersección de las calles Emiliano Tardif y Luis F. Thomén, así como la avenida Roberto Pastoriza, frente a Telares.
Según la institución, los trabajos buscan corregir daños en la capa asfáltica que afectan la circulación vehicular en distintos puntos de la ciudad.
Obras Públicas señaló que las lluvias registradas en las últimas semanas han contribuido al deterioro de calles y avenidas del Distrito Nacional, por lo que brigadas de la entidad mantienen operativos de reparación en diferentes sectores.
La institución indicó que las jornadas de bacheo y asfaltado continuarán en otras vías que presentan deterioro.
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