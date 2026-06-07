El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que realiza labores de bacheo y asfaltado en distintas calles y avenidas del Distrito Nacional, como parte de los trabajos de mantenimiento de la red vial de la capital.

Entre las vías intervenidas figuran la avenida Winston Churchill, frente a Plaza Paraíso; la intersección de las calles Emiliano Tardif y Luis F. Thomén, así como la avenida Roberto Pastoriza, frente a Telares.

Según la institución, los trabajos buscan corregir daños en la capa asfáltica que afectan la circulación vehicular en distintos puntos de la ciudad.

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Obras Públicas señaló que las lluvias registradas en las últimas semanas han contribuido al deterioro de calles y avenidas del Distrito Nacional, por lo que brigadas de la entidad mantienen operativos de reparación en diferentes sectores.

La institución indicó que las jornadas de bacheo y asfaltado continuarán en otras vías que presentan deterioro.

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