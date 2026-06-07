Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra un hombre acusado de provocar un accidente de tránsito en el que falleció un agente de la Dirección General de Migración (DGM).

La jueza Rocío Espejo, de la Sexta Sala Penal del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional, ordenó una garantía económica de dos millones de pesos mediante contrato, presentación periódica e impedimento de salida del país contra Frederic Augusto Emam Zade Lluberes.

La Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional, adscrita a la Casa del Conductor, había solicitado prisión preventiva como medida de coerción.

Según la investigación, el accidente ocurrió alrededor de las 4:40 de la madrugada cuando una yipeta Porsche blanca, en la que viajaban tres personas, transitaba por la avenida Jiménez Moya en dirección norte-sur.

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De acuerdo con el expediente, al llegar a la intersección con la avenida Independencia, el conductor habría cruzado un semáforo en rojo e impactado una camioneta de la Dirección General de Migración que realizaba labores oficiales.

La patrulla estaba integrada por agentes de Migración y miembros del Ejército de República Dominicana que se dirigían a ejecutar operativos de interdicción migratoria.

Como resultado de la colisión, varios ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones. Entre ellos se encontraba el agente de Migración Snayder Almánzar, quien resultó gravemente herido y falleció el pasado 2 de junio mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Los informes médicos indican que Almánzar sufrió un trauma craneoencefálico y murió a causa de un shock hipovolémico derivado de las lesiones provocadas por el accidente.

El Ministerio Público ha otorgado al caso una calificación jurídica provisional por presuntas violaciones a varios artículos de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

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