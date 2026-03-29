El presidente Luis Abinader encabezará desde este domingo 29 hasta el martes 31 de marzo una intensa jornada de trabajo que lo llevará a las provincias de San Juan, Santo Domingo, Santiago y Samaná, con una agenda que combina educación, transporte, conmemoración histórica, titulación de tierras, deporte e infraestructura turística.

Se trata de una gira que mantiene el ritmo de inauguraciones y entregas que ha caracterizado la recta hacia final de la gestión Abinader, en línea con lo expuesto en su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, donde destacó la reducción de la pobreza al 17.3% y los avances en educación, infraestructura y calidad de vida.

Domingo 29 de marzo: Bohechío, San Juan

Primera graduación de la Universidad ISA, recinto Bohechío

La agenda arranca este domingo en el municipio de Bohechío, provincia San Juan, donde el presidente encabezará la ceremonia de la primera graduación de estudiantes de la Universidad ISA en este recinto universitario.

El acto tiene un significado particular para la región sur del país, históricamente rezagada en acceso a educación superior. La apertura de recintos universitarios fuera de los grandes centros urbanos ha sido una de las líneas de acción del gobierno Abinader: en enero de este año, el mandatario inauguró el Centro Universitario Regional de la UASD en Neiba, Bahoruco, la quinta ciudad universitaria de la academia estatal, beneficiando a más de 1,200 estudiantes. En diciembre de 2025, también dejó inaugurado el Liceo Experimental de la UASD en Elías Piña, una infraestructura que había permanecido paralizada por más de 12 años.

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En su rendición de cuentas, Abinader resaltó los avances en educación y transformación del capital humano, con énfasis en la educación técnico-profesional y la alineación de la formación con las necesidades del mercado laboral, aunque dirigentes magisteriales cuestionaron algunas de las cifras presentadas.

Domingo 29 de marzo: Santo Domingo Oeste

Inauguración del edificio administrativo de la OMSA

Tras la actividad en San Juan, el mandatario se trasladará al municipio de Santo Domingo Oeste para dejar inaugurado el nuevo edificio administrativo de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), ubicado en la Prolongación 27 de Febrero.

La nueva sede llega en un momento de transformación para la entidad de transporte público. La OMSA ha estado en proceso de expansión y modernización: en mayo de 2025, el gobierno incorporó 23 nuevos autobuses al Sistema Integrado de Transporte de Santiago, alcanzando 39 unidades sobre una red de 162 kilómetros, con tarifa integrada de RD$35 con el Teleférico. En enero de 2025, la entidad anunció nuevas rutas alimentadoras para el Teleférico y el futuro Monorriel de Santiago. Y en agosto de 2025, el BID otorgó una cooperación técnica no reembolsable para diseñar corredores con tecnologías limpias y electromovilidad.

La expansión, sin embargo, no ha estado exenta de tensiones: en junio de 2025, choferes de rutas de pasajeros en Santiago protestaron por la inclusión de nuevos autobuses de la OMSA, que perciben como competencia directa a sus rutas tradicionales.

La OMSA también carga con un pasado oscuro: en febrero de 2025, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia absolvió al exdirector Manuel Rivas, quien había sido acusado de corrupción y vinculado al asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras en 2017, un caso que marcó a la institución durante años.

Lunes 30 de marzo: Santiago

Entrega de títulos de propiedad

El mandatario encabezará un acto de entrega de títulos de propiedad en Santiago, brindando seguridad jurídica a cientos de familias de la zona. La titulación de tierras ha sido uno de los programas insignia de la gestión Abinader. Según datos de Presidencia, hasta junio de 2025 el mandatario había entregado más de 127,000 títulos de propiedad a familias de escasos recursos en todo el país. En agosto de 2025, relanzó el programa de regularización de tierras del CEA con la meta de entregar 110,000 títulos adicionales a familias de proyectos vendidos entre 1996 y 2016. El presidente ha definido el proceso como "un acto humano y justo" que reivindica derechos postergados durante décadas.

Canchas techadas en Cienfuegos y Licey al Medio

La jornada en Santiago concluirá con la entrega de dos canchas techadas: una en Cienfuegos, Santiago Oeste, y otra en Licey al Medio. Ambas obras están orientadas al fortalecimiento de la práctica deportiva, la recreación y el desarrollo comunitario, con especial énfasis en la juventud.

Martes 31 de marzo: Samaná

Inauguración de la entrada a la provincia

El martes, la agenda del presidente se traslada a la península de Samaná, donde inaugurará la obra de entrada a la provincia, una infraestructura estratégica para el fortalecimiento del turismo en la zona.

La obra se inscribe en un ciclo de inversiones sostenidas del gobierno en Samaná. En junio de 2025, Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron la reconstrucción del Malecón de Samaná y otras obras complementarias con una inversión superior a los RD$553 millones, incluyendo soluciones hidráulicas para mitigar inundaciones y el rescate del espacio urbano.

En enero de 2026, durante la feria FITUR en Madrid, Collado reveló grandes inversiones privadas en Samaná, incluyendo un proyecto del empresario Abraham Hazoury valorado en más de US$1,000 millones. El Clúster Turístico de Samaná, por su parte, ha pedido al gobierno continuar los esfuerzos de inversión en conectividad y agua potable, señalando que la infraestructura pública sigue siendo el cuello de botella para el despegue turístico de la provincia.

Mesa de trabajo en Arroyo Barril

Para cerrar la gira de tres días, el presidente encabezará una mesa de trabajo en Arroyo Barril, donde se evaluarán los proyectos de desarrollo en curso y las necesidades prioritarias de la comunidad.

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