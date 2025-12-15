El presidente de la República, Luis Abinader junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo dejó inaugurado en el municipio Comendador el Liceo Experimental UASD Elías Piña, una infraestructura educativa que permaneció paralizada por más de 12 años y que se integra al sistema educativo nacional como un espacio de formación integral destinado a la juventud de esta provincia fronteriza.

El centro educativo tiene capacidad para 840 estudiantes y ofrecerá formación en los niveles básico, medio y universitario, permitiendo la continuidad de los estudios e incluso el inicio temprano de asignaturas propias de las carreras universitarias, lo que contribuye a reducir el tiempo de preparación académica y a facilitar la inserción de los egresados en el mercado laboral formal.

Además, dispone de 24 aulas, un aula inteligente, biblioteca, comedor, laboratorios de ciencias e informática, cancha deportiva y áreas verdes, concebidas para garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje y el desarrollo integral del estudiantado.

La infraestructura fue construida por la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, bajo la dirección de Roberto Herrera, con una inversión total de RD$ 179,775,165, consolidándose como una obra de alto impacto social que fortalece la presencia institucional de la UASD en la región fronteriza.

Durante el acto, el rector Beltrán Crisóstomo resaltó que este centro fomentará el pensamiento crítico, la excelencia académica, la disciplina, la investigación y la vocación de servicio, en coherencia con los principios que sustentan la misión institucional de la Primada de América.

Asimismo, destacó que con esta inauguración el país pasa de contar con un solo liceo experimental a 17 centros de esta modalidad a nivel nacional, ampliando de manera significativa las oportunidades de acceso a una educación pública de calidad.

El rector señaló que esta infraestructura educativa contribuirá a una transición más eficiente entre la educación media y la universitaria, al reducir los tiempos de formación académica, dado que los estudiantes podrán iniciar de manera anticipada asignaturas propias de la carrera que aspiran cursar, fortaleciendo así la eficiencia académica y la preparación de profesionales altamente calificados.

En ese orden, valoró la inauguración del Liceo Experimental UASD Elías Piña como “un logro alineado con la visión de desarrollo de la zona fronteriza impulsada desde el Estado, destacando su impacto en la generación de oportunidades, la equidad social y el fortalecimiento del capital humano, fruto del trabajo conjunto entre la UASD y el Ministerio de Educación (Minerd)”.

De su lado, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps indicó que la educación constituye la herramienta más poderosa para transformar realidades y sostener el desarrollo de una nación, destacando la importancia de las inversiones estratégicas en infraestructuras educativas.

En tanto, el director del recinto UASD San Juan de la Maguana, Carlos Sánchez De Óleo, resaltó que los liceos experimentales están concebidos para convertirse en centros STEM, especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el objetivo de preparar a los estudiantes conforme a las demandas actuales del conocimiento y los retos del desarrollo científico y tecnológico.

