La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom) denunció que irregularidades en Senasa y la crisis administrativa del Instituto Oncológico Regional del Cibao provocaron la muerte de pacientes y el deterioro de la salud de otros por falta de medicamentos y desvío de prescripciones.

En un comunicado sobre el desempeño del sistema de salud en 2025, la entidad afirmó que ese año estuvo marcado por la ausencia de medicamentos de alto costo y una gestión deficiente de inventarios, con fármacos vencidos que no llegaron a los pacientes.

Sodom sostuvo que pacientes con cáncer enfrentaron retrasos prolongados en tratamientos, lo que derivó en pérdidas de vidas durante la espera por acceso a terapias y cobertura.

La organización señaló el desvío de indicaciones médicas hacia empresas favorecidas, mientras las autoridades se limitaron a desmentidos públicos sin realizar auditorías al programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que administra fondos públicos millonarios.

Indicó que personas hoy procesadas por corrupción habrían condicionado la inclusión de suplidores en la ARS estatal al pago de sumas indebidas, afectando la atención oncológica.

Sodom criticó la inacción de los organismos de control, al afirmar que no investigaron denuncias con evidencias, permitiendo la continuidad de prácticas que impactaron la salud de los pacientes y su economía.

Sobre el Instituto Oncológico Regional del Cibao, el gremio advirtió dificultades financieras asociadas a presuntas irregularidades acumuladas por años y a intereses económicos ajenos a las necesidades de los pacientes.

La sociedad médica informó que en 2025 mantuvo jornadas de detección temprana de cáncer de mama y próstata, y expresó su expectativa de sanciones judiciales y reformas de supervisión en el sistema de salud.

