Si usted planea transitar esta noche por la autopista Duarte, tome nota: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerrará completamente el kilómetro 9 de la vía —uno de los puntos de mayor flujo vehicular del Gran Santo Domingo— para retirar el viejo puente peatonal que será sustituido por una estructura moderna ya en funcionamiento.

El cierre abarcará carriles expresos y vías marginales en ambos sentidos (Cibao–Santo Domingo y Santo Domingo–Cibao) y se extenderá desde las 7:00 de la noche de este domingo 29 de marzo hasta las 5:00 de la mañana del lunes 30. Son 10 horas de intervención total en una arteria que conecta la capital con toda la región norte del país.

Rutas alternas: cómo esquivar el cierre

El MOPC habilitó desvíos a través de los ramales del distribuidor del km 9, pero además recomendó tres rutas alternas principales para quienes necesiten cruzar la zona durante las 10 horas de cierre:

Opción 1: Circunvalación de Santo Domingo

Para quién : Conductores y conductoras que vienen del Cibao hacia la zona este o el Distrito Nacional, o viceversa.

Conductores y conductoras que vienen del Cibao hacia la zona este o el Distrito Nacional, o viceversa. Ventaja : Rodea el punto de cierre por completo, evitando el embudo del km 9.

Rodea el punto de cierre por completo, evitando el embudo del km 9. Consideración : Mayor distancia, pero flujo más libre en horario nocturno.

Opción 2: Prolongación 27 de Febrero

Para quién : Conductores y conductoras que se dirigen hacia el centro del Distrito Nacional o la zona oeste.

Conductores y conductoras que se dirigen hacia el centro del Distrito Nacional o la zona oeste. Ventaja : Conecta directamente con arterias principales de la ciudad.

Conecta directamente con arterias principales de la ciudad. Consideración : Puede presentar tráfico residual en las primeras horas de la noche.

Opción 3: Avenida Paseo de los Beisbolistas

Para quién : Conductores y conductoras que buscan acceder a la zona norte del Distrito Nacional o conectar con la avenida Luperón.

Conductores y conductoras que buscan acceder a la zona norte del Distrito Nacional o conectar con la avenida Luperón. Ventaja : Alternativa directa para quienes se mueven en el eje norte-sur de la ciudad.

Alternativa directa para quienes se mueven en el eje norte-sur de la ciudad. Consideración : Ruta más corta, pero con menor capacidad de absorción vehicular.

Desvíos inmediatos en el km 9

Además de las rutas alternas, los conductores y las conductoras podrán utilizar los ramales del distribuidor del propio kilómetro 9 para sortear el punto de cierre, tanto en dirección Cibao–Santo Domingo como en sentido contrario.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Recomendación: Si su viaje no es urgente, considere aplazarlo hasta después de las 5:00 AM del lunes. Si debe transitar, la Circunvalación de Santo Domingo es la opción más segura en horario nocturno.

El nuevo puente: ascensores, cámaras y accesibilidad

La buena noticia detrás del cierre: el viejo puente peatonal del km 9 —una estructura deteriorada que durante años fue escenario de asaltos y accidentes— será retirado porque su reemplazo ya está en funcionamiento desde el viernes 28 de marzo.

El nuevo puente peatonal incorpora:

Ascensores para personas con movilidad reducida

para personas con movilidad reducida Sistema de guía para personas no videntes

Cámaras de videovigilancia e iluminación moderna

e iluminación moderna Conexión directa con la estación María Montez del Metro de Santo Domingo y la marginal de la avenida Luperón

Un km 9 en plena transformación

El retiro del puente viejo es parte de un proceso de transformación vial integral en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, uno de los puntos más conflictivos del sistema vial dominicano.

La autopista Duarte, en su conjunto, atraviesa un ambicioso plan de rehabilitación y ampliación que, según el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, estará concluido para el segundo semestre de 2027. El plan incluye la construcción de pasos a desnivel en los kilómetros 17 y 22 —ya en proceso de licitación— y la eliminación de todos los semáforos entre Santo Domingo y Santiago, financiados por el fideicomiso RD Vial, que proyecta recaudar entre RD$14,500 y RD$15,000 millones en 2026.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más