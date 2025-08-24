La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó al vicepresidente ejecutivo de esa dependencia, Onéximo González, una cooperación técnica no reembolsable, de ejecución inmediata y extensible al próximo año.

El propósito de este aporte es diseñar y poner en marcha corredores de transporte eficientes, mediante intervenciones de rápida implementación, orientadas a generar resultados visibles en el corto plazo y fortalecer la confianza de los usuarios, de acuerdo con declaraciones emitidas por González en un comunicado.

Con este apoyo, aprobado por la representación local del BID en materia de transporte, la OMSA podrá optimizar la programación de frecuencias y horarios en los corredores de mayor demanda y ajustar la asignación de flota según picos de movilidad.

Además, permitirá la señalización preferencial en paradas estratégicas, intervenciones urbanas ligeras (pintura de carriles exclusivos, demarcación de zonas de parada) y el mejoramiento de cruces peatonales en puntos de mayor afluencia, agregó la información.

"También podremos implementar sistemas básicos de monitoreo GPS para control de flota en los corredores piloto y desarrollo de tableros de control iniciales con indicadores de puntualidad, ocupación y frecuencia", declaró González.

Dentro de las acciones puntuales que permitirá esta colaboración, la cual incluye la contratación de un equipo técnico, están la señalización visible de rutas y horarios en los corredores priorizados, así como la creación de canales de retroalimentación directa del usuario y la evaluación de una ruta de acción el uso de flota con tecnologías limpias y/o electromovilidad.

Para garantizar la efectividad de los trabajos a llevar a cabo, está contemplado realizar un diagnóstico integral de OMSA que permita identificar el estado actual de la institución en materia operativa, técnica, administrativa, financiera y regulatoria.

El objetivo es diseñar un plan de reorganización operacional, gestión estratégica, fortalecimiento institucional y modernización, que garantice la sostenibilidad y la mejora de los servicios de transporte urbano de pasajeros de la entidad en el marco del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

El plan también incluirá un análisis de la situación actual de la flota de autobuses, su estado operativo, capacidad instalada, niveles de disponibilidad y requerimientos de mantenimiento, para identificar la situación financiera de la entidad: ingresos, egresos, subsidios, estructura de costos, para poder establecer el nivel de sostenibilidad financiera del modelo actual y mejorarlo, concluyó el comunicado.