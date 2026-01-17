El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el Centro Universitario Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Neiba, provincia Bahoruco, convirtiéndose en la quinta ciudad universitaria de la academia estatal y una obra que amplía significativamente el acceso a la educación superior en la región suroeste, beneficiando de manera directa a más de 1,200 estudiantes y fortaleciendo las oportunidades de formación académica, movilidad social y desarrollo regional.

Durante el acto de inauguración de la nueva Ciudad Universitaria de la UASD en Neiba, el presidente Abinader manifestó que la obra surgió como respuesta a la insistencia de la comunidad y al compromiso del Gobierno de descentralizar la educación superior en la región sur.

El mandatario recordó que, a pesar de las urgencias provocadas por la pandemia del COVID-19 al inicio de su gestión, el proyecto fue preparado desde el año 2021 y finalmente incluido en el presupuesto para su construcción, logrando hoy convertirse en un centro académico y cultural para la provincia Bahoruco y zonas cercanas.

El gobernante compartió la anécdota de miles de estudiantes del sur que debían trasladarse a Barahona o a Santo Domingo para poder estudiar. Señaló que en aquel momento se estimaba que entre 1,800 y 2,000 jóvenes se movilizaban diariamente en busca de educación universitaria, pero que muchos otros no tenían los recursos para viajar y, por tanto, se quedaban sin la oportunidad de formarse. Estas palabras, expresó, marcaron su determinación de llevar la universidad a las provincias y garantizar igualdad de acceso a la educación.

El jefe de Estado también respondió a quienes cuestionaban la construcción de nuevas universidades por una supuesta falta de profesores. Explicó que el propósito es que los profesionales de cada provincia puedan impartir docencia en sus propias comunidades, lo que fortalece la descentralización educativa y el desarrollo regional. “Descentralizar la educación es también descentralizar el desarrollo”, afirmó el mandatario, resaltando que en todas las provincias existen talentos capacitados para asumir ese reto.

Asimismo, indicó que esta universidad en Neiba debe orientarse hacia las áreas estratégicas que impulsarán el crecimiento del sur. Entre ellas mencionó el turismo, con la creación de una escuela hotelera; las ingenierías civil y electrónica para apoyar la expansión de la infraestructura regional; y la tecnología minera, especialmente en el estudio de las tierras raras que serán explotadas en Pedernales y la provincia Independencia. Estas iniciativas buscan que los jóvenes del sur se preparen para ocupar los puestos clave en el desarrollo económico de la región.

El presidente Abinader destacó, además que esta obra forma parte de una estrategia integral que abarca la construcción de centros universitarios en Azua, Baní y Comendador, así como el fortalecimiento del Instituto Superior de Agricultura en Bohechío provincia San Juan y la extensión universitaria de UCATEBA en Pedernales.

También dijo que a la par, el Gobierno ha impulsado importantes inversiones en salud, como el traumatológico de Azua, el segundo traumatológico en San Cristóbal y el hospital materno neonatal que será inaugurado próximamente en Barahona y en materia de desarrollo turístico, Abinader destacó el impacto que tendrá la apertura de los primeros hoteles en Pedernales y la construcción del muelle turístico de Barahona. Reiteró que el objetivo es que el progreso económico vaya acompañado de formación profesional y humana, para que los jóvenes del sur puedan asumir roles de liderazgo y acceder a empleos de calidad dentro de su propia región.

Finalmente, el mandatario expresó su satisfacción por el avance alcanzado y llamó a la comunidad a cuidar y aprovechar esta infraestructura universitaria. Señaló que esta obra simboliza el paso de lo que antes se conocía como el “sur profundo” hacia un “sur fecundo”, donde la educación, la salud y el empleo se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo social y económico del país.

