El presidente Luis Abinader anunció la construcción de 112 apartamentos para reubicar a familias vulnerables afectadas por las lluvias en Villa Montellano; además, instruyó la reconstrucción inmediata del puente sobre el río Camú y visitó el sector Los Ciruelos, donde supervisó las labores de asistencia y apoyo a las familias impactadas.
El mandatario explicó que también se han registrado afectaciones en zonas como Imbert y Yásica, donde el Gobierno ha desplegado asistencia de manera proporcional a través de las instituciones que integran el Gabinete Social.
El gobernante señaló que el objetivo principal es restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, aunque advirtió que, según reportes, aún restan unas 36 horas de lluvias, especialmente en la parte oeste de Puerto Plata, lo que mantiene el proceso de respuesta en curso.
En ese contexto, anunció la intervención de infraestructuras, incluyendo la reparación de carreteras y caminos vecinales que ya estaban contemplados antes de las lluvias, así como la construcción y rehabilitación de 15 puentes en la provincia.
Plan integral de ayuda y reconstrucción en Villa Montellano
El ministro de la Presidencia, José Paliza, informó que 4,800 casas fueron afectadas por el fenómeno atmosférico. De ese total, al cierre de la jornada, aproximadamente 3,200 hogares ya habían recibido asistencia directa, principalmente en la comunidad de Cerezal.
El Gobierno distribuyó raciones alimenticias crudas y cocidas, garantizando cobertura a todas las familias afectadas.
Además, fue instalado un hospital móvil de campaña para suplir los servicios de salud, debido a que el hospital de Villa Montellano se encuentra temporalmente fuera de servicio.
En el plano social, el programa Supérate activó un bono de emergencia, mediante el cual 2,190 familias recibieron un apoyo económico de RD$ 7,000, con el objetivo de atender necesidades básicas en medio de la situación.
En materia de soluciones a mediano plazo, el ministro Paliza anunció que se dispuso la construcción de un complejo habitacional de 112 apartamentos en Villa Montellano, destinado a reubicar a familias vulnerables que residen en las cercanías del río Camú.
Asimismo, se informó el inicio de los trabajos para la construcción del puente sobre el río Camú, una obra clave para la conectividad de la zona. Mientras tanto, se prevé que para la próxima semana esté habilitado un paso provisional que permitirá mantener el flujo vehicular entre Santiago y Puerto Plata a través de la carretera turística.
En cuanto al impacto económico, el programa Promipyme levantó un total de 284 pequeños y medianos negocios afectados por las lluvias. De estos, 150 han solicitado financiamiento en condiciones blandas para recuperar inventarios y reactivar sus operaciones.
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