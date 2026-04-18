En medio de un debate cada vez más urgente sobre el rol de la inteligencia artificial en el periodismo, el comunicador y fundador de FAIA Group, Orlando Jorge Villegas, lanzó una advertencia directa al ecosistema mediático dominicano: los medios de comunicación están siendo utilizados como instrumentos de chantaje y extorsión, y esa práctica debe erradicarse.

El llamado se produjo durante el III Congreso de Medios Digitales organizado por la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES), bajo el lema "Transformando la narrativa informativa con IA".

Una denuncia en el centro del debate

La intervención de Jorge Villegas fue más allá del discurso tecnológico habitual. En un escenario donde se celebraba la innovación digital, el comunicador eligió poner el foco en una herida abierta del periodismo dominicano: la instrumentalización de los medios para fines extorsivos.

"Los medios tienen que cuidarse y rechazar a todos aquellos que pretendan utilizarlos como herramientas de chantaje y extorsión. Ese mecanismo que utiliza un grupo con accesos a medios debe desaparecer", afirmó, sin identificar actores concretos pero con una claridad que no dejó margen a la ambigüedad.

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La declaración resonó en un evento que reunió a comunicadores, periodistas y actores del ámbito digital, y que el propio FUCIMDRES —presidido por el periodista Kelvin Faña— había tenido que posponer el pasado 8 de abril debido a las intensas lluvias que afectaron Santo Domingo.

IA como aliada, no como sustituta

En el plano tecnológico, Jorge Villegas defendió una postura de integración crítica: la inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio del periodismo, no una amenaza a sus principios. Señaló que la IA puede optimizar procesos, agilizar la verificación de datos y elevar la calidad de los contenidos, siempre que el criterio editorial y la ética profesional permanezcan intactos.

Como parte de esa apuesta, anunció oficialmente el desarrollo de "Faia IA", una herramienta de inteligencia artificial creada por su grupo de medios con el objetivo de optimizar y verificar información en tiempo real. El anuncio posiciona a FAIA Group como uno de los primeros actores del ecosistema mediático dominicano en desarrollar tecnología propia basada en IA para uso periodístico.

El reconocimiento

En el marco del mismo evento, FUCIMDRES otorgó a Jorge Villegas un reconocimiento por sus aportes al desarrollo y fortalecimiento de los medios de comunicación en la República Dominicana, en particular en el contexto de la transformación digital. La distinción fue presentada como un reconocimiento a su trayectoria y a su rol como impulsor del debate sobre tecnología y periodismo en el país.

El III Congreso de FUCIMDRES se realizó en un momento en que la inteligencia artificial redefine las redacciones a nivel global. En República Dominicana, el debate sobre IA y periodismo gana terreno, pero enfrenta el desafío adicional de un ecosistema mediático donde la credibilidad institucional sigue siendo frágil. La denuncia de Jorge Villegas sobre el uso extorsivo de los medios no es nueva en el país, pero pocas veces se formula con tanta contundencia desde un foro del sector.

El congreso estuvo dedicado al periodista y director del Listín Diario, Miguel Franjul, con más de cinco décadas de trayectoria en el periodismo dominicano.

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