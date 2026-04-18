Familiares del empresario Nilvio Oscar de la Rosa alzaron su voz para exigir justicia y denunciar presuntas irregularidades en el manejo del expediente judicial, que podrían derivar en la libertad de los acusados de su asesinato.

El caso, ocurrido el 9 de mayo de 2025 en el sector Los Mina Viejo, ha generado indignación entre parientes y comunitarios, quienes aseguran que hubo fallas graves en la recolección de pruebas y en la instrumentación del proceso por parte del Ministerio Público.

Steven de la Rosa, hijo de la víctima, expresó su frustración al señalar que no se realizaron diligencias clave como el levantamiento de huellas, revisión de cámaras de seguridad ni inclusión de testigos en la acusación.

Asimismo, advirtió que existe el riesgo de que el tribunal emita un “no ha lugar”, lo que dejaría sin consecuencias judiciales a los implicados, pese a las evidencias recolectadas, entre ellas teléfonos, vehículos y pertenencias sustraídas a la víctima.

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Los familiares sostienen que la debilidad del caso presentado pone en peligro la posibilidad de una condena.

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación, mientras que investigaciones de la Policía Nacional apuntan a un móvil vinculado a robo, abuso de confianza y traición.

Al reclamo se han sumado organizaciones comunitarias como juntas de vecinos y clubes del sector, quienes también demandan que el caso no quede impune.

Pese a las denuncias, la familia mantiene la esperanza de que las autoridades corrijan las fallas y se haga justicia, aplicando todo el peso de la ley contra los responsables del crimen.

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