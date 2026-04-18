La Alcaldía de Santiago entregó el remozamiento de la cancha del sector Las Praderas de Pekín, con una inversión de RD$ 4,716,377, financiada con fondos del presupuesto administrativo municipal.
El alcalde Ulises Rodríguez señaló que la obra forma parte de las acciones orientadas a recuperar espacios públicos y fomentar el deporte como herramienta de prevención y convivencia comunitaria.
El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, valoró la intervención y destacó el impacto de este tipo de obras en las comunidades, mientras que la gobernadora Rosa Santos exhortó a los residentes a cuidar las instalaciones y planteó la creación de mecanismos comunitarios para su mantenimiento.
Asimismo, el regidor Leonardo Vásquez indicó que el proyecto fue retomado tras permanecer varios años sin concluir, y la diputada Dilenia Santos destacó la finalización de la obra como parte de la actual gestión municipal.
Detalles de la obra
La intervención, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas Municipales, abarcó un área de 728.79 metros cuadrados e incluyó nivelación del terreno, levantamiento topográfico y la instalación de un sistema de drenaje pluvial.
El proyecto incorporó además aceras, rampas, graderías, áreas en hormigón, bancos, barandas y la rehabilitación del portón principal.
También se añadieron baños equipados, instalaciones eléctricas y sanitarias, jardinería y obras complementarias como asfaltado, zafacones, badenes y una tarja identificativa.
El acto fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, junto a autoridades locales.
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