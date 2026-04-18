La Alcaldía de Santiago entregó el remozamiento de la cancha del sector Las Praderas de Pekín, con una inversión de RD$ 4,716,377, financiada con fondos del presupuesto administrativo municipal.

El alcalde Ulises Rodríguez señaló que la obra forma parte de las acciones orientadas a recuperar espacios públicos y fomentar el deporte como herramienta de prevención y convivencia comunitaria.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, valoró la intervención y destacó el impacto de este tipo de obras en las comunidades, mientras que la gobernadora Rosa Santos exhortó a los residentes a cuidar las instalaciones y planteó la creación de mecanismos comunitarios para su mantenimiento.

Asimismo, el regidor Leonardo Vásquez indicó que el proyecto fue retomado tras permanecer varios años sin concluir, y la diputada Dilenia Santos destacó la finalización de la obra como parte de la actual gestión municipal.

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Detalles de la obra

La intervención, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas Municipales, abarcó un área de 728.79 metros cuadrados e incluyó nivelación del terreno, levantamiento topográfico y la instalación de un sistema de drenaje pluvial.

El proyecto incorporó además aceras, rampas, graderías, áreas en hormigón, bancos, barandas y la rehabilitación del portón principal.

También se añadieron baños equipados, instalaciones eléctricas y sanitarias, jardinería y obras complementarias como asfaltado, zafacones, badenes y una tarja identificativa.

El acto fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, junto a autoridades locales.