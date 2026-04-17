Bono de emergencia: dominicanos lo apoyan, pero piden que llegue a quien lo necesita

La Dirección de Desarrollo Social Supérate anunció la entrega de un bono de emergencia de RD$ 7,000 a unas 10,000 familias afectadas por las lluvias e inundaciones que han impactado varias localidades del país. La medida, que inició el pasado 14 de abril en Gaspar Hernández, provincia Espaillat, representa un auxilio económico total de unos RD$ 70 millones.

Ante el anuncio, Acento consultó a sus lectores: ¿Consideras que es favorable la medida de la entrega del bono de emergencia de RD$ 7,000 por familia ante la situación de las lluvias?

¿Cuánto apoyan los dominicanos el bono de emergencia?

Los resultados muestran un respaldo mayoritario, aunque con diferencias según la plataforma consultada.

En el portal de Acento, el 80.53% respondió que sí considera favorable la medida, frente a un 18.58% que dijo no. En la red social X, el apoyo fue también mayoritario pero más moderado: 60.9% a favor y 39.1% en contra.

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¿Es suficiente el monto del bono de emergencia?

La pregunta sobre si RD$ 7,000 es suficiente para cubrir las necesidades de una familia afectada por inundaciones fue uno de los puntos más debatidos en los comentarios de Facebook.

"Eso es la migaja que le sobra del préstamo", escribió un usuario. Otro señaló que "una cama regular cuesta más de RD$ 20,000″, poniendo en perspectiva el poder adquisitivo del bono frente al costo de reponer bienes básicos perdidos.

Sin embargo, otras voces matizaron esa postura: "No se puede ser indiferente frente al necesitado que ha sufrido a consecuencia de las lluvias. Para el que no tiene, cualquier ayuda es bienvenida", comentó otro lector.

¿El bono llegará a las familias que realmente lo necesitan?

La preocupación más recurrente entre los comentarios no fue el monto, sino la distribución. Varios usuarios cuestionaron si el beneficio alcanzará efectivamente a los más afectados.

"El detalle no es darlo a los necesitados, sino que llegue verdaderamente a ellos y que no se tenga que coger prestado, pues al final es lo mismo", advirtió un usuario en Instagram. Otro fue más escéptico: "Entregarán dos o tres y luego ya. Como han hecho con otros…"

En contraste, varios comentarios en Instagram destacaron la gestión de Mayra Jiménez, directora de Supérate, como garantía de que el proceso se realizará con transparencia: "La señora Mayra siempre está entre los que la necesitan, con los que la necesitan y para los que llegan a necesitarla también", escribió un seguidor.

¿Qué opinan los dominicanos en redes sociales sobre el bono de emergencia?

En Instagram predominó el tono positivo. "Excelente decisión", "Sí, claro" y "Eso es muy bien solidarizarse con esas personas afectadas, eso habla muy bien de nuestro gobierno" fueron algunos de los comentarios más representativos.

Otros usuarios pusieron el apoyo en contexto personal: "En que yo no sea beneficiario lo veo bien, para que los ciudadanos que tengan la oportunidad de adquirir ese beneficio puedan utilizarlo para comprar lo que necesiten", escribió un lector.

En Facebook, el debate fue más polarizado. Algunos usuarios cuestionaron las prioridades del gasto público: "Tranquilos que vamos a invertir 600 millones de dólares en Punta Cana; los pobres no necesitan dinero", escribió un comentarista.

Consultar el bono de emergencia

El acceso al bono no requiere de una inscripción previa. La selección de los beneficiarios se realiza mediante un levantamiento de daños ejecutado por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y los organismos de socorro. Los pagos se canalizan a través de la Tarjeta Supérate y transferencias vía el Banco de Reservas, priorizando a familias en pobreza y vulnerabilidad extrema.

Para consultar si ha sido incluido en el padrón o reportar problemas con el plástico, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea de Punto Solidario marcando el *462. Asimismo, el personal de Supérate realiza jornadas de atención directa en las comunidades para gestionar soluciones ante la pérdida o deterioro de las tarjetas de los beneficiarios activos.

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