El dólar estadounidense se cambia este viernes para la venta a 60.80 pesos, frente a los 60.55 pesos de la jornada anterior.
El Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera:
Compra: 59.9922
Venta: 60.8034.
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