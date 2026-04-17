El dólar estadounidense se cambia este viernes para la venta a 60.80 pesos, frente a los 60.55 pesos de la jornada anterior.

El Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera:

Compra: 59.9922

Venta: 60.8034.

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Efe

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