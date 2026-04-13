Presidente Abinader recorre sector Nuevo Amanecer de Los Alcarrizos y garantiza asistencia del Gobierno a familias afectadas

El presidente Luis Abinader realizó este lunes un recorrido por el sector Nuevo Amanecer, del kilómetro 18 de la autopista Duarte, en el municipio de Los Alcarrizos, impactado tras el paso de la vaguada, con el propósito de supervisar de primera mano la situación, las acciones de respuesta desplegadas por el Gobierno y la asistencia brindada a las familias afectadas.

Durante el recorrido, el presidente Abinader aseguró que el Gobierno está llevando respuesta a las familias afectadas y agregó que se cuenta con recursos de emergencia para asistir a la población. “Aquí ahora se está dando comida también para los que están afectados y, a partir de mañana, cuando baje el agua, vamos a entregar los enseres y también electrodomésticos a los que están afectados. Igual que lo haremos también a todas las familias vulnerables del país”.

Abinader afirmó que, previo a la situación, ya se habían dispuesto recursos para intervenir estas áreas y recordó que desde el año pasado se habían asignado unos 90 millones de pesos, indicando además que se adelantaron esos recursos y que, con el presupuesto complementario, se destinarán más fondos al ayuntamiento para continuar los trabajos en las cañadas.

El mandatario explicó que, en coordinación con el ayuntamiento, se ha venido trabajando tanto en las grandes como en las pequeñas cañadas, incluyendo intervenciones de mayor magnitud en la cañada Jicaco, así como en el arroyo Lebrón, el cual se extiende desde Pedro Brand, donde ya se han construido dos puentes y se continúa impactando en las zonas más vulnerables. “Todas las inundaciones de aquí tienen que ver con esa parte del arroyo Lebrón”, sostuvo.

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Asimismo, el presidente informó que visitará otras zonas afectadas, destacando los municipios de Montellano e Imbert, en Puerto Plata, como los más impactados. Indicó que desde tempranas horas se desplegaron funcionarios a distintas provincias para atender las emergencias.

De su lado, el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, explicó que la situación registrada no tiene precedentes en el municipio y señaló que el origen está en el arroyo Lebrón, indicando que el presidente Abinader ha dispuesto el apoyo para desarrollar un proyecto de canalización con muros de gaviones como solución definitiva.

“Aquí, lamentablemente, lo que pasó nunca había ocurrido en 50 años que tenemos caminando en Los Alcarrizos. Hoy estamos siendo afectados. Ahora, eso ha coincidido también con soluciones que se han previsto”, dijo, al tiempo que agregó que el arroyo Jicaco, que tiene cerca de dos kilómetros, ya cuenta con más de 600 metros encajonados y que la situación ocurrió en medio de ese proceso de construcción.

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Santos informó que, en la desembocadura de la cañada Jicaco, ya se entregaron unos RD$7 millones para indemnizar a las familias cuyos inmuebles fueron demolidos para dar paso a la construcción de un parque. Asimismo, indicó que ya existe un tramo de cerca de 400 metros de esta cañada que ha sido convertido en parque.

El alcalde señaló además que se están impactando unos 36 puntos con canalización de cañadas y construcción de puentes de cajones para mejorar la comunicación entre sectores, al tiempo que explicó que el municipio cuenta con 83 kilómetros de cañadas, siendo el arroyo Lebrón y la cañada Jicaco las de mayor incidencia.

Asimismo, indicó que ya están licitados unos RD$280 millones para continuar los trabajos y precisó que fueron afectadas 1,800 familias solo en Nuevo Amanecer; 300 en La Islita; 1,250 en Brisa del Lebrón; 47 en La Fe y entre 25 y 30 familias en otros sectores.

En el recorrido acompañaron al presidente Abinader los directores de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Feliz; de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví; el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, y la alcaldesa de La Guáyiga, Mirtha Elena Pérez (La Popi).

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más