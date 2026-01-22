República Dominicana continúa perdiendo terreno en el mercado turístico ruso-ucraniano, mientras redirige su estrategia hacia América del Sur y refuerza la conectividad aérea con esa región. Al mismo tiempo, el flujo de visitantes europeos muestra señales de estancamiento. Entre 2024 y 2025 el total de llegadas desde Europa varió de 936,546 a 920,688 turistas, de acuerdo con estadísticas del Banco Central dominicano (BC).

La casi desaparición de los turistas rusos y ucranianos del mapa turístico dominicano ha sido atribuida a una combinación de factores: la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis de los vuelos de larga distancia, restricciones de aerolíneas y factores económicos de los residentes que superan los 11,000 kilómetros de distancia entre ambos países y Quisqueya.

Desde 2025, el Gobierno dominicano ha venido anunciando una reapertura “inminente” de ese mercado. En mayo de ese año, durante la feria DATE, el ministro de Turismo, David Collado, aseguró que las conversaciones con Rusia estaban en una fase avanzada.

“El Mitur está en etapa final de reabrir el mercado dominicano a Rusia y quizás en dos o tres semanas vamos a dar la gran noticia de que vamos a abrir hacia el Norte, y cuando lleguen esos 60 mil turistas adicionales nos tenemos que preparar para acogerlos”, afirmó entonces.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sin embargo, casi un año después, el regreso de esos vuelos sigue sin materializarse. Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, celebrada en Madrid, Collado volvió a referirse al tema, esta vez condicionando la reapertura a la normalización diplomática.

“Estamos esperando tener relaciones diplomáticas, pero muy pronto tendremos los vuelos retomados”, declaró, dejando nuevamente en el aire la fecha concreta del retorno del mercado ruso-ucraniano.

No obstante, en abril del año pasado, el canciller Roberto Alvarez recibió las cartas credenciales del embajador de la Federación de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich. Esto se debió por la apertura de la Embajada rusa en Santo Domingo.

Mercados

Las cifras del BCRD reflejan el descenso de estos dos mercados en la llegada de no residentes. En 2021 llegaron a República Dominicana 244,368 turistas rusos y ucranianos, lo que representó el 30.3 % de todos los visitantes europeos de ese año (804,866). En 2022, la cifra cayó un 53 % hasta 114,714 turistas, equivalentes al 8.8 % de los europeos que visitaron el país (1,302,289).

Para 2023, el desplome fue casi total: apenas 8,068 rusos y ucranianos ingresaron al país por motivos turísticos, mientras que en 2024 llegaron 8,092, lo que representó solo el 0.8 % de los 984,927 europeos que visitaron República Dominicana ese año.

En 2025, el número volvió a descender hasta 7,665 turistas, la cifra más baja desde 2021, equivalente también al 0.8 % del total de europeos (920,688).

Al desglosar por nacionalidad, la contracción es aún. Los turistas rusos pasaron de 178,955 en 2021 a apenas 3,067 en 2025, una caída acumulada de 98.2 %. En 2022 llegaron 95,929 rusos (-46.3 %), en 2023 apenas 3,067 (-96.8 % interanual), en 2024 fueron 3,054 y en 2025 la cifra apenas subió un 0.4 %.

En el caso de Ucrania, las llegadas bajaron de 65,413 en 2021 a 4,598 en 2025, lo que representa una contracción de 92.9 %. En 2022 llegaron 18,785 ucranianos; en 2024 fueron 5,038, y en 2025 el flujo volvió a descender un 8.7 %.

Antecedentes

Las repercusiones de la guerra incidieron en el incremento del precio del barril de petróleo, el aumento de los precios de la materia prima y durante unas semanas puso en peligro la seguridad alimentaria debido a que Ucrania es el principal productor y exportador de commodities (materias primas) como maíz, trigo y cebada.

Más allá de los efectos y su impacto en la economía nacional, Quisqueya vio caer este mercado turístico ubicado en Europa del Este. En febrero arribaron 42,202 pasajeros procedentes de Rusia, no obstante, en marzo inició el descenso, al contabilizar apenas 3,019 rusos.

El 2022 cerró con 113,650, una caída de 38.1 % respecto a los 183,700 del 2021, conforme el Banco Central (BC).

Los rusos representaron el 2.05 % de los 751,075 europeos que llegaron entre enero y agosto del 2024, al registrar 15,471 pasajeros. Pero, a nivel global, apenas aportaron el 0.2 % de los 6,625,201 pasajeros que cruzaron los aeropuertos nacionales durante ese período.

Un mes después, David Collado, ministro de Turismo, confesó que el país había perdido 60,000 turistas rusos y 9,000 ucranianos, para un total de 69,000 extranjeros no residentes.

“Estamos hablando que República Dominicana está perdiendo alrededor de 59,000 a 60,000 turistas mensuales”, manifestó, al tiempo de aclarar que las autoridades estaban enfocando sus esfuerzos con “Lo estamos compensando con turistas canadienses, la estrategia del país la tiramos a Canadá”.

En ese momento, el exvicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Andrés Marranzini, aseguró que se ha logrado sustituir con turismo canadiense y que se ha fortalecido el comité de mercadeo público-privado estableciendo estrategias para “que los números no caigan”.

Dijo que el mercado ruso y ucraniano representa el 10 % del turismo en el país, pero que otros mercados han retomado el ritmo normal además de Canadá, como Alemania, Reino Unido y países de América del Sur.

No obstante, el Banco Central y la Dirección General de Migración contabilizaron 269,612 pasajeros de nacionalidad rusa y ucraniana en 2021 (un año antes del conflicto bélico), cifra que representó el 5.39 % de los 4,994,313 no residentes que llegaron a República Dominicana del 2021.

ero no fue la primera vez que República Dominicana vio caer la llegada de los turistas procedentes de Eurasia. Entre 2014 y 2015, por ejemplo, la Federación de Rusia atravesó una crisis económica que afectó el turismo dominicano.

Datos de Migración, BC y Junta de Aviación Civil (JAC) señalan que la llegada de turistas procedente de Rusia se desplomó un -95.9 % entre 2013 y 2014, al pasar de 183,965 a 7,403, para una pérdida de 176,562 personas. En 2015 se situó en 67,121 pasajeros, una variación negativa de -63.5% comparado con el 2013.

Arturo Villanueva, exvicepresidente de Asonahores, explicó que los números negativos en el turismo procedente de Rusia radicó en en la situación económica y monetaria.

“Producto de la crisis que sufrió ese país hubo eliminación de vuelos directos que venían de Moscú, San Petersburgo y Leningrado. O sea, hay un reducción de ese segmento de mercado, que es significativa”, expuso el hotelero a ACENTO.

Señaló que “la política del Ministerio de Turismo y del sector privado es buscar alternativas cuando por razones endógenas cae un mercado emisor”.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más