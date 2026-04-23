Coral Hospitality Corp anuncia tres nuevos hoteles en RD, incluyendo el primer Hilton en Punta Cana

Coral Hospitality Corp (CHC) anunció la apertura de tres nuevas propiedades hoteleras en la República Dominicana, en el marco de la 26.ª edición del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE 2026). El movimiento más llamativo: la llegada de la marca DoubleTree by Hilton a Punta Cana, un destino que hasta ahora no contaba con ninguna propiedad de la cadena estadounidense.

Un Holiday Inn en dos meses y el primer Hilton en Punta Cana antes de fin de año

La primera apertura en el horizonte es el Holiday Inn Puerto Plata, prevista para dentro de aproximadamente dos meses. El anuncio llega en un momento de fuerte dinamismo para esa provincia: el gobierno dominicano presentó recientemente el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Puerto Plata y anunció una rehabilitación del Teleférico con una inversión de US$ 20 millones, en el marco de una agenda de modernización turística.

Ricardo Felip, vicepresidente de CHC, describió el hotel como una respuesta directa a las necesidades del segmento corporativo en la zona norte del país. "Viene a fortalecer un momento de expansión y crecimiento que tiene Puerto Plata", señaló.

La apuesta más significativa, sin embargo, es el DoubleTree by Hilton Punta Cana, cuya inauguración está programada para el tercer trimestre del año. Según Felip, el hotel estará ubicado en el área de Downtown Punta Cana —en las inmediaciones de Coco Bongo— y contará con 129 habitaciones, salones de reuniones y amenidades complementarias, incluyendo piscina. "Va a ser de los pocos DoubleTree con playa. Verdaderamente va a ser un hotel espectacular", afirmó el ejecutivo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La propiedad se convertirá en el primer hotel de la marca Hilton en ese destino, en un contexto donde la oferta hotelera de Punta Cana se diversifica aceleradamente, con proyectos de grupos como Lopesan —que prepara la apertura de tres nuevos resorts en Bávaro— y nuevos modelos de inversión como el primer hotel tokenizado del país, también en Punta Cana.

Una marca que llega tarde, pero en el momento justo

La ausencia de Hilton en Punta Cana —el destino turístico más visitado del Caribe— había sido una anomalía en el mapa de grandes marcas internacionales. CHC cierra ese vacío con una apuesta que, según sus directivos, responde a la creciente demanda de marcas reconocidas por parte de un consumidor más informado y exigente, especialmente en los mercados de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Pedernales: la apuesta de largo plazo

El tercer proyecto, el Holiday Inn Pedernales, está previsto para 2027 y se enmarca en la transformación de la zona como nuevo polo turístico del sur del país. Felip precisó que el hotel tendrá 116 habitaciones y estará ubicado frente al malecón del pueblo de Pedernales, con acceso directo a la playa. "Va a ser de los pocos Holiday Inn con playa", destacó.

El ejecutivo también vinculó la apertura del hotel con el calendario de desarrollo del polo: "Pedernales tiene la idea de que en el primer semestre del 2027 se aperture la nueva terminal del aeropuerto y probablemente la primera apertura de uno de los hoteles en Cabo Rojo. Con nuestra apertura, creo que también viene a encajar ese primer semestre del 2027 que va a ser un éxito para el área de Pedernales."

La entrada de CHC en ese territorio no es un movimiento aislado, pero tampoco está exenta de riesgos: un reportaje de Acento publicado en febrero advirtió que fuera de Cabo Rojo y el aeropuerto internacional de Oviedo, varias obras del proyecto de desarrollo turístico acumulan retrasos significativos, y que el 2027 —año preelectoral— podría ralentizar aún más el ritmo de ejecución.

La apuesta privada de CHC, en ese sentido, llega en un momento en que Pedernales necesita exactamente ese tipo de señales para consolidarse como destino real y no solo como promesa de campaña.

La voz de los ejecutivos: expansión de marcas y turismo de experiencias

Más allá de los tres proyectos anunciados, Felip reveló que CHC tiene contratos firmados con las franquicias de Wyndham, Marriott y Best Western, lo que amplía considerablemente el abanico de marcas bajo las que el grupo podría operar en el futuro. "Seguimos creciendo y diversificándonos en cuanto a marcas", afirmó, y anticipó que para mediados y finales de 2027, y durante 2028, vendrán más proyectos que ya están en construcción en diferentes polos turísticos del país.

Ramón Tejeda, director Corporativo de Mercadeo y Ventas de CHC, ofreció una lectura más analítica del momento que vive el sector. Para el ejecutivo, el turismo dominicano está atravesando una transformación estructural hacia la segmentación por experiencias, y los hoteles urbanos que anuncia CHC responden precisamente a esa tendencia.

"Antes tal vez ibas a Punta Cana y discriminabas por el género, por la edad. Ahora no. Ahora tengo que ir a lugares donde se parecen un poco a mí, a mi estilo de vida, a lo que yo puedo hacer ahí, a lo que refleje emocionalmente", explicó Tejeda. En ese marco, los nuevos hoteles de perfil urbano —en contraste con el modelo todo incluido que domina el mercado— apuntan a un viajero que quiere visitar restaurantes locales, tomar excursiones, interactuar con la comunidad y explorar destinos como la Zona Colonial de Santo Domingo.

Tejeda también destacó el desempeño del Coral Costa Caribe en Juan Dolio, cuya remodelación —anunciada hace tres años— ya es una realidad y lo posiciona, según el ejecutivo, como "uno de los productos más sólidos de República Dominicana en términos de ocupación y rentabilidad". Además, mencionó proyectos de la división de rentas vacacionales Xeliter —que el comunicado llama Seniter en la transcripción— con desarrollos como Balcones del Atlántico en Las Terrenas, Cana Rock en Cap Cana y Green One en Puerto Plata.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más