La edición 2026 del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), la principal feria turística de la República Dominicana y una de las plataformas de negocios más relevantes del Caribe, inicia este miércoles y se extenderá hasta el 24 de abril en el Barceló Bávaro Convention Center, en Punta Cana.

El evento es organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y reúne a turoperadores, agencias de viajes, aerolíneas, cadenas hoteleras y suplidores del sector, con el objetivo de concretar acuerdos comerciales y fortalecer la presencia del destino dominicano en mercados internacionales.

El DATE funciona como una rueda de negocios que facilita reuniones previamente agendadas entre compradores internacionales y proveedores locales, lo que permite impulsar ventas futuras, promover nuevos productos turísticos y consolidar alianzas estratégicas.

De acuerdo con Asonahores, esta feria se ha convertido en una plataforma integral con impacto directo en la economía nacional, al dinamizar la comercialización del destino y contribuir a la llegada de visitantes.

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Una feria clave para el turismo dominicano

El Dominican Annual Tourism Exchange se celebra desde finales de la década de 1990 y ha evolucionado hasta posicionarse como el principal evento de comercialización turística del país. En sus ediciones más recientes ha reunido a más de 6,000 participantes y generado miles de citas de negocios.

Por ejemplo, en la edición de 2023 participaron más de 400 empresas internacionales y se realizaron alrededor de 7,000 reuniones comerciales, mientras que en 2024 el evento superó los 8,000 encuentros de negocios, según datos divulgados por el gremio organizador.

Estas cifras reflejan el crecimiento sostenido del evento y su papel en la estrategia de promoción del turismo dominicano, sector que representa uno de los principales motores económicos del país.

Proyección regional y generación de divisas

El DATE también sirve como vitrina para presentar nuevas inversiones hoteleras, innovaciones en servicios y la diversificación de la oferta turística, incluyendo segmentos como turismo de lujo, ecoturismo y turismo de reuniones.

El evento se desarrolla en un contexto en el que República Dominicana mantiene cifras récord en llegada de visitantes y continúa fortaleciendo su posicionamiento como destino líder del Caribe.

Con la edición 2026, el sector apuesta a consolidar la recuperación y expansión del turismo, mediante la generación de negocios que impacten la ocupación hotelera, el empleo y la entrada de divisas en los próximos meses.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más