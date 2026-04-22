El desarrollo turístico e inmobiliario de Samaná y Las Terrenas “se ha mantenido creciendo constantemente”, con nuevos proyectos de marcas hoteleras en camino y un aumento esperado en la oferta de alojamiento, de acuerdo con Matías Colombo, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná.

Durante la inauguración del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), Colombo sostuvo que el destino “lo tiene todo” —río, playa y montaña— y destacó como diferencial la calidez de su gente y la calidad de las propiedades en la zona. En ese contexto, anticipó que ya se anunciaron “varios proyectos importantes” que llegarán próximamente para reforzar el posicionamiento turístico de Las Terrenas y Samaná.

Uno de los puntos abordados por los periodistas fue la repercusión que tuvo la pasada Semana Santa, luego de informaciones que circularon sobre un presunto desborde en Las Terrenas y su impacto en la imagen de un destino asociado al turismo familiar. Colombo rechazó que esa versión refleje por completo lo ocurrido: afirmó que pasó esos días en la zona y que pudo recorrer el pueblo con normalidad.

“De las mejores Semanas Santas que hemos tenido ha sido esta”, señaló, al tiempo que admitió que por las noches se registró el habitual “teteo”, al que describió como parte del “folclore dominicano” y no como un fenómeno exclusivo de Las Terrenas.

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Consultado sobre si se requieren mayores medidas de control, el dirigente hotelero aseguró que se aplicaron “muy buenos controles”, aunque reconoció que cualquier implementación “no te va a solucionar de entrada”. En esa línea, planteó que para el próximo año se deben “ajustar un poquito más” los operativos para mejorar resultados.

Respecto del tipo de público que puede atraer un destino cuando gana popularidad, Colombo lo definió como “el precio de la fama”. Dijo que en ocasiones llega un “target” que no necesariamente se adapta al perfil buscado, pero consideró que la situación “se irá corrigiendo” con medidas anunciadas por autoridades locales, MITUR y el gobierno central, que —según indicó— permitirán “filtrar cada día más”.

Avance de complejos inmobiliarios

En paralelo, Colombo respondió sobre el avance de complejos inmobiliarios en Las Terrenas y Samaná. Afirmó que existen controles y que las instituciones responsables de regularización y permisos realizan “un fiel seguimiento”. Describió el momento como un desarrollo que “no ha parado”, con proyectos “de muy buena calidad”, y sostuvo que eso contribuye a hacer la zona “más atractiva”.

En materia hotelera, precisó que actualmente el destino cuenta con “sobre los cuatro mil” cuartos, y proyectó la incorporación de “unas dos mil habitaciones más”, una expansión que —sostuvo— podría darle mayor movimiento al aeropuerto local. Sin embargo, advirtió que el crecimiento debe sostenerse con controles: “las revisiones estructurales” y “las revisiones medioambientales” deben seguir reforzándose para acompañar la expansión.

Llegada de turistas

Sobre el origen de los visitantes, Colombo afirmó que durante el invierno el principal mercado fue el canadiense, al que atribuyó entre el 70 % y el 80 % del flujo. El resto, dijo, se reparte entre turistas de Estados Unidos, Suramérica —mencionó específicamente Argentina y Chile—, el mercado local y diversos países europeos, incluyendo España y Europa del Este.

Finalmente, el dirigente puso el foco en la conectividad aérea y terrestre. Aseguró que es necesario “incrementar los vuelos” con más líneas chárter y comerciales, y afirmó que actualmente el aeropuerto está “por debajo del 20%” de su capacidad operativa.

Según su evaluación, la terminal “está bien” y “en condiciones” para recibir más aviones, aunque reconoció que el ritmo de crecimiento del destino obliga a planificar mejoras a medida que aumente la demanda. En cuanto a las rutas, señaló que el gobierno realiza trabajos viales, incluyendo la reciente inauguración de la entrada a Samaná, y destacó un esquema de trabajo “público-privado” que, dijo, “está dando sus resultados” y podría potenciarse con los proyectos que están “en carpeta”.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más