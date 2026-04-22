República Dominicana, “un remanso de paz” y “de satisfacciones”. Así definió el país Frank Rainieri, presidente fundador del Grupo Puntacana, al trazar un balance optimista sobre el presente económico dominicano y el papel del turismo como motor de desarrollo, particularmente en la zona Este.

En sus declaraciones, Rainieri recurrió a una comparación con la cigua palmera, ave emblemática a la que describió como una especie que “acoge en su nido a otras aves”, para explicar lo que, a su juicio, caracteriza a los dominicanos. “Nosotros somos así”, afirmó, antes de advertir que muchas veces la mirada pública se queda “pensando en lo malo que puede haber”, en lugar de valorar “todo lo bueno que tenemos”.

Entre los indicadores cotidianos que mencionó para ilustrar la actividad económica, Rainieri se detuvo en el aumento del tráfico en las calles. “Aquí estamos, con tapones ya. ¿Y eso es porque? Porque las cosas están bien”, sostuvo. En esa línea, contrastó la situación con la pandemia, cuando —recordó— “no había vehículos, no había tráfico”.

El empresario aseguró que el crecimiento no se limita a un solo rubro. “Estamos creciendo, pero estaban creciendo todos los sectores de la sociedad”, señaló, y aportó un ejemplo basado en su propia observación: dijo haber visto “más de treinta o cuarenta negocios” que hace dos décadas “eran pequeñitos” y hoy “son grandes empresas”.

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Rainieri vinculó esa transformación con el turismo y el desarrollo. “¿Y gracias qué? Al turismo y el desarrollo”, remarcó. Incluso mencionó el cambio en el sector del transporte: según relató, operadores que antes eran conductores de guaguas hoy son propietarios de flotas de “cincuenta y sesenta autobuses”.

En su diagnóstico, la zona Este y el país en general se encuentran en una posición favorable. “Somos privilegiados”, expresó. Y añadió un dato de desempeño económico: “Tenemos un crecimiento de más de un diez por ciento este año en plena guerra”, dijo, aludiendo a un escenario global complejo.

También enumeró señales de dinamismo en el sector: “Todos los meses llegando más turistas, más cruceros”, afirmó, y sostuvo que el interés internacional se mantiene. “Más hoteles construyéndose, más empresas interesadas en invertir en República Dominicana”, resumió.

Finalmente, Rainieri comparó el presente del turismo con sus primeros años de promoción organizada. Recordó que, cuando comenzó “la primera feria” en los años setenta en Puerto Plata, el evento era pequeño: “Éramos veinticinco, con cuatro estands”. Hoy, en cambio, describió un panorama masivo: “Somos miles, con cientos de stands”, concluyó.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más