El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Turismo, David Collado, presentaron el proyecto de rehabilitación integral del Teleférico de Puerto Plata, con un presupuesto estimado superior a los 20 millones de dólares, cuyos fondos provendrán del Ministerio de Turismo (Mitur) y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

El ministro de la Presidencia anunció además que, tras haberse identificado y destinado los recursos para el proyecto, el presidente Luis Abinader derogará el decreto 162-25, que ordenaba la creación de un fideicomiso público para estos fines.

El sistema de transporte turístico que conecta la ciudad con la Loma Isabel de Torres será rehabilitado en un plazo de ejecución de 18 meses a partir de la adjudicación de la licitación.

El proyecto consta de tres componentes:

Estudios y diseños. Suministro, obras de apoyo, montaje y puesta en marcha. La construcción de una línea de abastecimiento eléctrico.

Los cambios serán

Modernización de las cabinas de transporte para aumentar la capacidad de atención a visitantes y reducir la espera.

Se incrementa la capacidad de 18 a 50 pasajeros, más del doble de la actual.

Optimización del tiempo de recorrido gracias a un nuevo diseño electromecánico.

El trayecto se reducirá de 8 minutos a 5 minutos.

La velocidad operativa alcanzará 10 metros por segundo.

El proyecto contempla la remodelación de las estaciones con accesibilidad universal.

El proyecto actualizará el Teleférico a normas UNE-EN europeas, incluyendo las especificaciones sobre seguridad de teleféricos vaivén bicable (UNE-EN 12929), mantenimiento y controles en explotación (UNE-EN 1709) e inspección de cables (UNE-EN 12927-7).

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La iniciativa es liderada por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó estar consciente de la preocupación de los puertoplateños por el cierre del teleférico.

“Este proceso se llevará a cabo con dignidad y respeto, incluyendo la intervención de la plaza de vendedores, garantizando que ningún comerciante o trabajador de este espacio sea desplazado”, informó.

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