El grupo Vinci Airports designó a Cyril Girot como nuevo director general de Aeropuertos Dominicanos del Siglo XXI (Aerodom), en una posición que asumirá a partir del 1 de abril.

Girot llega con la responsabilidad de fortalecer la operación de los aeropuertos concesionados, mejorar la experiencia de los pasajeros y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos en el contrato de concesión.

El ejecutivo acumula más de una década de experiencia en el sector aeroportuario y de transporte dentro del Grupo Vinci, donde ha liderado operaciones en distintos contextos regulatorios y geográficos.

Previo a su designación, se desempeñó desde 2022 como CEO de Cambodia Airports, empresa responsable de la operación de los aeropuertos internacionales de Phnom Penh, Siem Reap y Sihanoukville, que en conjunto movilizan más de 5.5 millones de pasajeros al año.

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Antes de su etapa en Asia, encabezó la gestión de los aeropuertos de Nantes y Saint-Nazaire, en Francia, que atienden a más de 7 millones de pasajeros anuales. Durante ese período, lideró la respuesta a la crisis provocada por el COVID-19 y el proceso de recuperación del tráfico aéreo.

Su trayectoria también incluye la supervisión de proyectos de infraestructura, entre ellos la ampliación del aeropuerto de Santiago de Chile, así como funciones en los ministerios de Energía y Transporte de Francia.

La presidenta del Consejo de Administración de Aerodom, Valérie Vesque-Jeancard, destacó que el nombramiento busca garantizar la continuidad del desarrollo de la concesión y el avance de proyectos estratégicos en el país.

Este nombramiento sucede luego de la salida de Mónika Infante Henríquez , quien dejó la dirección el 31 de diciembre de 2025.

Luego de una década, Infante Henríquez lideró una modernización de la red aeroportuaria y fortaleció la conectividad aérea de República Dominicana.

Bajo su dirección y en colaboración con VINCI Airports, se lograron la extensión de la concesión hasta 2060, que asegura inversiones por US$ 2,000 millones para el país.

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