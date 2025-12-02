Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que Mónika Infante Henríquez dejará sus funciones como directora general el 31 de diciembre de 2025, luego de 14 años al frente.

Durante su gestión, Infante Henríquez lideró una modernización de nuestra red aeroportuaria y fortaleció la conectividad aérea de República Dominicana. Bajo su dirección y en colaboración con VINCI Airports, se lograron la extensión de la concesión hasta 2060, que asegura inversiones por US$ 2,000 millones para el país.

"Su liderazgo ha sido esencial para mejorar la infraestructura aeroportuaria en toda República Dominicana, mejorar la conectividad e impulsar el progreso en el desarrollo sostenible", expresó Valérie Vesque-Jeancard, directora delegada de VINCI Airports para Francia, Chile y República Dominicana, y presidenta del Consejo de Administración de Aerodom.

Además, agregó que se anunciará al ejecutivo que asumirá la dirección general, "garantizando una transición fluida y la continuidad de nuestros proyectos, como la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Las Américas".

