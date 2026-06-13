La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax valoró la propuesta de crear el impuesto selectivo al consumo a los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de vapeo, pero entiende que se requiere una política integral para prevenir que esos productos sigan causando enfermedades respiratorias.

“El impuesto por sí solo no es suficiente. República Dominicana necesita una política integral que regule la venta, la publicidad, la promoción, el consumo y la disponibilidad de estos productos, especialmente cuando están dirigidos o resultan atractivos para menores de edad”, expresó la doctora Maribel Jorge, presidenta de la entidad.

Recordó que el tabaquismo y la nicotina “continúan siendo una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte en el mundo y sus consecuencias incluyen cáncer de pulmón, bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, crisis de asma, enfermedades cardiovasculares y afectación de la calidad de vida”.

Planteó que un impuesto a los vapeadores debe ir acompañado de medidas más firmes, como la prohibición de venta a menores, control estricto de la publicidad y promoción, regulación de sabores y empaques atractivos, fiscalización de puntos de venta, campañas educativas permanentes y declaración de espacios libres de humo y aerosoles.

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Pidió que con los recursos generados por este tipo de impuestos a productos de tabaco y nicotina puedan contribuir al fortalecimiento de programas de prevención, educación, vigilancia sanitaria y apoyo a las personas que desean dejar el consumo de tabaco y nicotina.

“Gravar estos productos es un avance, pero el verdadero reto es impedir que una nueva generación quede atrapada en la dependencia”, indicó.

Consideró que el anuncio de establecer aumentar los impuestos a cigarrillos electrónicos y el vapeo representa un paso importante para reconocer que los vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de administración de nicotina no son productos inofensivos ni simples artículos de moda, sino sustancias y tecnologías capaces de generar dependencia y daños a la salud respiratoria.

“Valorar fiscalmente estos productos como un riesgo para la salud pública es una decisión correcta” comentó la presidenta de la Sociedad de Neumología.

Advirtió que la nicotina ya no llega únicamente en forma de cigarrillo tradicional.

“Hoy se presenta disfrazada de sabores, colores, diseños atractivos y mensajes digitales que pueden crear una falsa sensación de seguridad y recordó que no existe una forma segura de inhalar nicotina”.

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax reiteró su disposición de colaborar con las autoridades nacionales, para impulsar una agenda integral de prevención y control del tabaquismo, los vapeadores, la hoodkah y todas las nuevas formas de consumo de nicotina.

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