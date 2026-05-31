Día mundial sin Tabaco: neumólogos alertan sobre enfermedades y llaman a evitar su consumo

Este domingo 31 de mayo se conmemora el Día mundial sin tabaco, fecha en la que la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT) advirtió sobre las enfermedades y muertes asociadas al consumo de productos de tabaco y pidió reforzar la prevención para reducir su uso en la población.

La doctora Maribel Jorge, presidenta de la entidad, señaló que la nicotina puede afectar el desarrollo cerebral en adolescentes, aumentar el riesgo de dependencia y contribuir a la aparición de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como de distintos tipos de cáncer.

Indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el tabaco provoca más de 7 millones de muertes cada año, incluyendo alrededor de 1.6 millones de personas no fumadoras expuestas al humo ajeno.

La especialista recordó que fumar figura entre las principales causas de cáncer de pulmón, bronquitis crónica, enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Agregó que también puede agravar el asma, reducir la capacidad respiratoria, aumentar el riesgo de infecciones y afectar la calidad de vida.

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Jorge afirmó que, aproximadamente, una de cada cinco personas continúa consumiendo tabaco y sostuvo que el problema no se limita al humo visible, sino a “una adicción invisible”.

En ese sentido, llamó a la población y a las autoridades nacionales y municipales a fortalecer las acciones de prevención, regulación y educación frente al consumo de tabaco, al considerar que representa una amenaza directa para la salud respiratoria.

“La Sociedad de Neumología se une a la campaña de la OMS para desenmascarar su atractivo y combatir la adicción al tabaco y a la nicotina, visibilizando cómo la industria continúa reinventando, reempaquetando y promoviendo sus productos para atraer a nuevas generaciones, especialmente niñas, niños y adolescentes”, expresó.

Parque libre de humo

Como parte de las actividades, la presidenta de la SDNCT inauguró el Banco Azul en el Parque de la Salud, en el municipio de Higüey, una iniciativa que procura impulsar espacios libres de humo en parques del país. En esta ocasión, la acción se desarrolló de manera conjunta con la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy.

Durante el acto, Jorge explicó que el Banco Azul busca convertirse en un símbolo permanente de los espacios libres de humo y de la defensa del derecho de la ciudadanía a respirar aire limpio. Señaló, además, que la medida fue aprobada por el concejo de regidores mediante una resolución municipal.

“Felicitamos a Karina Aristy, alcaldesa de Higüey, por esta iniciativa y su compromiso con este tema”, añadió.

La sociedad médica exhortó a alcaldías y autoridades municipales a sumarse declarando parques y espacios públicos como zonas libres de humo, al subrayar que respirar aire limpio “no debe ser un privilegio, sino un derecho”.

Finalmente, la SDNCT reiteró su compromiso de continuar educando y orientando a la ciudadanía sobre la prevención del tabaquismo y sus consecuencias, y llamó a las personas fumadoras a buscar ayuda profesional para dejar el consumo de tabaco y nicotina.

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