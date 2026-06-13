El Hospital Periférico Monte Adentro Dr. Antonio Trueba cuenta con una nueva área de Emergencia y diversas áreas renovadas, como parte de una intervención que superó los RD$ 103 millones.
El presidente Luis Abinader afirmó que con la intervención se busca mejorar la atención médica en la comunidad de Monte Adentro. El mandatario indicó que este es el hospital número 113 entregado dentro del programa de remozamiento de centros de salud de segundo y tercer nivel que desarrolla el Gobierno.
Abinader también informó que el remozamiento del Hospital de Licey al Medio podría concluir y ser entregado en septiembre 2026.
Por su parte, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, señaló que la obra busca ampliar la capacidad de respuesta médica en Monte Adentro y comunidades cercanas.
Landrón destacó además que en la provincia Santiago se han realizado inversiones en equipamiento hospitalario por más de RD$ 287 millones y recordó las intervenciones realizadas en los hospitales de Sabana Iglesia, Villa González, Navarrete, Tamboril, San José de las Matas, el Hospital de la Mujer Doña Renée Klang de Guzmán y el Hospital José María Cabral y Báez.
Los trabajos incluyeron la construcción de una nueva Emergencia equipada con sala de espera, triaje, área de curas, nebulización, observación y un espacio para reanimación. Además, fueron remozadas áreas como quirófano, sala de partos, unidad neonatal, laboratorios, odontología, vacunación, rayos X y sonografía.
La remodelación también abarcó mejoras en la infraestructura sanitaria, sistema eléctrico, lavandería, cocina, morgue, manejo de desechos y verja perimetral.
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