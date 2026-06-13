El presidente Luis Abinader instruyó a las autoridades educativas iniciar la evaluación de las solicitudes de becas desde el quinto de bachillerato, con el propósito de que los estudiantes puedan acceder a la educación superior sin perder un año académico tras concluir la secundaria.

“Le estoy pidiendo al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que empiece a evaluar las becas desde el quinto de bachillerato para que los estudiantes no pierdan un año al momento de ingresar a la universidad”, expresó el jefe de Estado, al tiempo que informó que en las próximas semanas podría emitirse la resolución correspondiente.

Abinader explicó que la iniciativa surge a raíz de las inquietudes planteadas por estudiantes durante encuentros recientes, con el objetivo de facilitar la transición entre la educación secundaria y la universitaria y exhortó a los jóvenes a aprovechar el programa Beca Tu Futuro, iniciativa mediante la cual se canaliza la mayor parte de las becas que otorga el Gobierno dominicano.

Destacó que el proceso de selección se realiza bajo criterios de mérito y transparencia, garantizando igualdad de oportunidades para estudiantes de todo el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El mandatario afirmó que su gestión continuará ampliando los programas de becas y fortaleciendo las instituciones especializadas para garantizar que más jóvenes puedan desarrollar carreras vinculadas a la innovación, la informática, la ciencia y la tecnología.

El presidente destacó, además, las acciones impulsadas por su gobierno para ampliar el acceso a la educación superior, entre ellas la apertura y expansión de centros universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en distintas provincias, así como el fortalecimiento de la oferta académica en comunidades que anteriormente carecían de acceso cercano a estudios universitarios.

1 de 2 | También afirmó que su gobierno continuará ampliando los programas de becas y fortaleciendo instituciones como la UASD, el ITLA e Infotep para aumentar el acceso a la educación superior y técnica. 2 de 2 | El presidente Luis Abinader anunció que las solicitudes de becas comenzarán a evaluarse desde quinto de bachillerato para evitar que los estudiantes pierdan un año al ingresar a la universidad.

Asimismo, resaltó la expansión del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), con nuevas extensiones en diferentes regiones del país, y anunció que próximamente iniciará la construcción de un moderno campus tecnológico en Santiago, orientado a fortalecer la formación de jóvenes en áreas de alta demanda laboral.

En materia de formación técnica, destacó el crecimiento del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), que pasó de ocho centros cuando inició su gestión a 63 instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional.

Abinader informó también que para finales de este año el país contará con 82 techados escolares y deportivos construidos o remozados, los cuales servirán como espacios para actividades académicas, deportivas y comunitarias. De igual manera, anunció nuevas inversiones para equipar los politécnicos con laboratorios, talleres y equipos tecnológicos que permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Cinco puntos clave de lo que dijo el presidente Luis Abinader

Las becas se evaluarían desde quinto de bachillerato

Instruyó a las autoridades académicas a comenzar la evaluación de solicitudes de becas antes de que los estudiantes terminen la secundaria, para evitar que pierdan un año antes de ingresar a la universidad.

Se emitirá una resolución para aplicar la medida

Informó que en las próximas semanas podría aprobarse una resolución que formalice este nuevo proceso de evaluación anticipada.

Llamó a los jóvenes a aprovechar el programa "Beca Tu Futuro"

Exhortó a los estudiantes a utilizar esta iniciativa, a través de la cual se canaliza la mayor parte de las becas otorgadas por el Gobierno.

Prometió ampliar los programas de becas

Aseguró que su gestión seguirá aumentando las oportunidades de becas, especialmente en áreas como innovación, informática, ciencia y tecnología.

Destacó inversiones en educación superior y formación técnica

Resaltó la expansión de la UASD, el crecimiento del ITLA, la ampliación del Infotep y anunció nuevas inversiones en politécnicos, así como la construcción de un campus tecnológico en Santiago y más instalaciones deportivas escolares.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más