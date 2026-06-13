La Asociación de Profesionales de la Aviación Dominicana (Asopadom) exhortó a la opinión pública a no emitir juicios apresurados sobre el accidente aéreo ocurrido en La Romana hasta que concluyan las investigaciones realizadas por los expertos.

En el accidente de la aeronave Gulfstream G200 matrícula N318JF, ocurrido la tarde del pasado domingo 7 de este mes en curso, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Romana, fallecieron los pilotos estadounidenses Erick Javier Diago y Rudy Ghazal.

El presidente de Asopadom, Eddy Rodríguez, recordó que uno de los principales objetivos de las asociaciones profesionales es proteger y respaldar a sus miembros, por lo que reiteró su compromiso de acompañar tanto a las autoridades como a los familiares de las víctimas en este difícil momento.

En ese sentido, Rodríguez hizo un llamado a Francisco Díaz, presidente del Consejo de Capitanes y de la Asociación Dominicana de Aviación General, para que se unan en la iniciativa de enviar una comunicación a la National Transportation Safety Board (NTSB) y al Departamento de Transporte de los Estados Unidos, solicitándoles a dichas instituciones asumir la dirección de la investigación del accidente.

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Desconfía en la CIAA

El presidente de Asopadom dijo desconfiar en la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) de República Dominicana, señalando que su director interino, Pedro Alberto Piña, carece de la capacidad técnica necesaria y enfrenta cuestionamientos por posibles conflictos de interés.

Rodríguez expresó su pesar por la tragedia y extendió la solidaridad de la asociación a las familias de los pilotos fallecidos, reiterando la disposición de colaborar en todo lo necesario para esclarecer los hechos y prevenir que se repitan accidentes de esta magnitud en el país.

La tragedia de la aeronave y sus dos tripulantes ocurrió luego de que los pilotos declararan una emergencia minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de La Romana con destino a Austin, Texas, en Estados Unidos, debido a un problema técnico.

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