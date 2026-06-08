El Consejo de Capitanes solicitó que la investigación del accidente aéreo ocurrido este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Romana sea dirigida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), en lugar de quedar bajo la conducción exclusiva de las autoridades dominicanas.

La organización lamentó la muerte de los dos pilotos que viajaban a bordo de la aeronave Gulfstream 200, matrícula N318JF, y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

En un comunicado, el gremio argumentó que la solicitud se sustenta en las modificaciones recientes al Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que contemplan la posibilidad de transferir la dirección de una investigación a otro Estado u organismo cuando existan cuestionamientos sobre su independencia o credibilidad.

Según el Consejo de Capitanes, la petición también responde a la falta de confianza en la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), debido a las controversias surgidas en torno a la investigación del accidente de un avión de Helidosa ocurrido en diciembre de 2021.

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La entidad señaló que, más de cuatro años después de ese siniestro, aún no se ha publicado un informe final sobre las causas del accidente, situación que, afirmó, ha generado inquietud en sectores de la comunidad aeronáutica y entre familiares de las víctimas.

El gremio sostuvo que la participación de la NTSB contribuiría a fortalecer la transparencia y la credibilidad del proceso investigativo, especialmente porque se trata de un accidente que involucra una aeronave con matrícula estadounidense.

Asimismo, indicó que este sería el segundo caso de un accidente aéreo con víctimas mortales de nacionalidad estadounidense ocurrido en República Dominicana cuya investigación permanece abierta, en referencia al caso Helidosa.

El Consejo de Capitanes informó que dará seguimiento al desarrollo de las pesquisas y reiteró su llamado a que el proceso se lleve a cabo con mecanismos que garanticen independencia y confianza pública.

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