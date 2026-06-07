La muerte de dos tripulantes este domingo, tras precipitarse un jet ejecutivo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Romana, volvió a poner sobre la mesa los riesgos de la aviación y la importancia de las investigaciones sobre seguridad aérea.

El accidente ocurrió cuando la aeronave se desplomó poco después de las 3:00 de la tarde, provocando el fallecimiento del piloto y el copiloto. Las autoridades iniciaron las pesquisas para determinar las causas del siniestro.

Aunque República Dominicana no registra accidentes aéreos con frecuencia, varios sucesos ocurridos en los últimos 30 años han dejado una huella profunda por la cantidad de víctimas, la relevancia de algunos pasajeros o las interrogantes que aún persisten sobre sus causas.

A continuación, Acento repasa algunos de los más recordados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El accidente del avión de Helidosa (2021)

El 15 de diciembre de 2021 un avión Gulfstream IV operado por la empresa Helidosa Aviation Group se precipitó cerca del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de declarar una emergencia poco después del despegue. Las nueve personas a bordo murieron. Entre las víctimas figuraban el productor musical puertorriqueño conocido como “Flow La Movie”, varios familiares y miembros de la tripulación.

El caso generó gran atención pública y aún años después continuaban las discusiones sobre el avance de la investigación técnica. Según informes preliminares divulgados posteriormente, una falla relacionada con los spoilers de la aeronave figuró entre los elementos examinados por las autoridades.

Tres accidentes en un mismo año (2019)

El año 2019 es recordado como uno de los más trágicos para la aviación civil dominicana reciente. De acuerdo con recopilaciones periodísticas, durante ese período ocurrieron tres accidentes aéreos en el país, convirtiéndolo en el año con mayor número de siniestros de este tipo en décadas.

Entre ellos destacó el accidente de una aeronave Piper PA-31T Cheyenne que cayó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, causando la muerte de todos sus ocupantes. Otros dos incidentes fatales registrados ese mismo año reforzaron las preocupaciones sobre la seguridad operacional en la aviación privada y ejecutiva.

El accidente del vuelo de Birgenair (1996)

Considerado el peor desastre aéreo ocurrido en territorio dominicano, el vuelo 301 de Birgenair se estrelló el 6 de febrero de 1996 poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, con destino a Fráncfort, Alemania.

La aeronave, un Boeing 757, transportaba 176 pasajeros y 13 tripulantes. Ninguno sobrevivió. La tragedia causó 189 muertes y tuvo amplia repercusión internacional debido a que la mayoría de las víctimas eran turistas europeos que regresaban a sus países tras vacacionar en República Dominicana.

Las investigaciones concluyeron que datos erróneos de velocidad suministrados a la tripulación desempeñaron un papel determinante en el accidente, que sigue siendo uno de los más estudiados en la historia de la aviación comercial.

El accidente de Aero Caribbean en Puerto Plata (1992)

El 15 de noviembre de 1992 una aeronave Ilyushin Il-18 de la compañía cubana Aero Caribbean se estrelló en la Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata. El avión impactó contra una zona montañosa mientras realizaba operaciones de aproximación.

Las 34 personas que viajaban a bordo murieron. Entre las víctimas había ciudadanos dominicanos, cubanos e italianos. El accidente figura entre los más mortíferos ocurridos en suelo dominicano y marcó el inicio de una serie de investigaciones y revisiones en materia de navegación aérea durante la década de 1990.

Tres décadas después de aquella tragedia y a pocos años del siniestro de Helidosa, el accidente ocurrido este domingo en La Romana recuerda que, aunque poco frecuentes, los incidentes aéreos continúan generando preocupación y exigen investigaciones rigurosas para establecer responsabilidades y prevenir nuevos eventos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más