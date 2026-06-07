El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), informaron que investigan el caso ocurrido este domingo con la aeronave matrícula N318JF, modelo GALX.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana, se precipitó al momento de retornar al Aeropuerto Internacional de La Romana.

La aeronave de matrícula estadounidense, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, tenía a bordo a sus dos tripulantes, el piloto y copiloto. No se reportaron pasajeros.

Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y realizan las investigaciones de lugar para determinar las causas del incidente.

Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo.

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