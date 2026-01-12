Durante décadas, Estados Unidos ha estado vinculado al desarrollo socioeconómico de República Dominicana. Los datos lo confirman: más de 2.4 millones de dominicanos residen en territorio estadounidense; desde allí se origina alrededor del 80 % de las remesas que ingresan al país, y es, además, el principal mercado emisor de turistas no residentes.

Pese a esto, desde enero de 2021, República Dominicana se quedó sin embajador de Estados Unidos, tras la salida de Robin S. Bernstein, quien ocupó el cargo entre 2018 y 2021, hasta la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden (2021 – 2025).

República Dominicana y Estados Unidos tuvieron que esperar cuatro años para el nombramiento de un nuevo embajador, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció la nominación de Leah Francis Campos para asumir la representación diplomática en el país, marcando el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

La nominación fue confirmada por el Senado el 7 de octubre de 2025, tras un proceso que se extendió por varias semanas.

El 13 de octubre, Campos fue juramentada como embajadora en Washington D.C.

“La embajadora se ha comprometido a profundizar las relaciones entre los Estados Unidos y República Dominicana, al tiempo que da prioridad a los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos, en busca de la paz, la prosperidad, la estabilidad regional y la seguridad”, informó la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

Leah Francis Campos, que antes trabajó en la Agencia Central de Inteligencia, arribó al país el jueves 30 de octubre de 2025 para iniciar su misión diplomática en Quisqueya, y visitó la Catedral de Santo Domingo.

El 5 de noviembre presentó las copias de sus cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores (Mirex), Roberto Álvarez, y el 18 de noviembre formalizó su gestión como embajadora de Washington al entregar sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader.

El 2 de diciembre, en la Cámara Americana De Comercio de República Dominicana (AmchamDR) realizó su primer discurso en el país, donde abordó que su misión estará enfocada en fortalecer la cooperación económica, comercial y de seguridad entre Washington y Quisqueya.

La diplomática articuló su ponencia alrededor de tres pilares: seguridad, fortaleza y prosperidad.

Sobre seguridad, subrayó la importancia de la lucha contra el crimen financiero y las actividades ilícitas, indicando que “cuando detenemos el flujo de dinero ilícito, protegemos los puestos de trabajo, las familias y las comunidades”.

Asimismo, destacó el potencial del nearshoring y la creciente integración dominicana con la industria de semiconductores, calificando este momento como propicio para fortalecer la cooperación en sectores estratégicos.

Además, se reunió con Yeni Berenice Reynoso, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y el exministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó. En los encuentros se abordaron temas de comercio exterior, inversión y cooperación.

Bisonó, en ese entonces, resaltó que las exportaciones dominicanas a Estados Unidos superaron los US$ 6,000 millones, asimismo, resaltó la lucha contra el comercio ilícito para detener la falsificación, el contrabando y la piratería, operaciones que perjudican con hasta RD$ 3,000 millones las arcas estatales en pérdidas.

En tanto, la procuradora informó que ambos países trabajan en conjunto en temas que impactan en la seguridad hemisférica, como la lucha contra el narcotráfico o el lavado de activos provenientes de actividades vinculadas a la criminalidad organizada.

La exasesora estratégica sénior de SAS, empresa dedicada a los datos y la inteligencia artificial, visitó Central Romana, San Francisco de Macorís, el 16 de diciembre. El 23, además, visitó las instalaciones del Grupo Puntacana.

El 6 de enero visitó la Basílica de Higüey.

