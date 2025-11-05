El canciller Roberto Álvarez recibió este miércoles las copias de estilo de las cartas credenciales de la nueva embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos.
Tras recibir el documento oficial, el ministro Álvarez dio la bienvenida a la nueva diplomática y los dos conversaron "sobre temas de interés para ambas naciones", de acuerdo con un comunicado de la Cancillería.
Previo a su designación, Campos fue asesora estratégica sénior del Instituto SAS de Arlington, Virginia, una empresa estadounidense de análisis de datos.
Antes de su paso por el sector privado, fue asesora sénior de la Cámara de Diputados y directora de personal del subcomité de asuntos hemisféricos de ese cuerpo legislativo.
Entre 1997 y 2012 fue oficial de casos en la Agencia Central de Inteligencia.
Tal y como lo establece el protocolo diplomático, Campos presentará posteriormente sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader, macando el inicio formal de sus funciones diplomáticas ante el Gobierno dominicano.
Compartir esta nota