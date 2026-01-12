La presidenta del partido Frente Amplio, María Teresa Cabrera, afirmó que el principal reto del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de cara a su futuro político, será la forma en que gestione su proceso interno de elección presidencial.

Durante una entrevista en el programa Mirada Femenina, Cabrera sostuvo que la verdadera prueba para el partido oficialista será determinar si logra una selección de candidatura “sin traumas”, cerrando filas en torno a quien resulte ganador o ganadora, o si, por el contrario, se repite un escenario de confrontaciones internas que deje heridas difíciles de recomponer, como lo ocurrido dentro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuya fractura dio paso a la creación del PRM.

"Diría que la gran prueba del PRM para plantearse la posibilidad o no de continuidad es ese proceso de elección. Si logran hacer una elección de una candidatura sin trauma, cerrando fila con el que o la que resulte ganador, o si por el contrario va a repetirse la historia del enfrentamiento y el desangramiento interno, con heridas tan profundas que luego no se pueden recomponer".

María Teresa Cabrera, presidenta del partido Frente Amplio.

La dirigente política subrayó que los conflictos internos mal manejados han sido, históricamente, uno de los principales factores de debilitamiento de los partidos en el poder, y advirtió que la cohesión será clave para cualquier aspiración de continuidad.

