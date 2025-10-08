La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) aseguró que la experiencia y el liderazgo de Leah Francis Campos, confirmada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos en la República Dominicana, contribuirá significativamente a fortalecer la cooperación entre ambos países y a fomentar un clima de entendimiento, comercio, desarrollo y progreso compartido.

A través de un comunicado, la Amchamdr afirmó que dicha confirmación permitirá seguir impulsando iniciativas que fomenten la inversión, el crecimiento sostenible y la competitividad en la República Dominicana, así como servir como un puente estratégico entre los sectores público y privado de ambas naciones.

Cámara Americana aprovechó la ocasión para felicitar a Campos por su confirmación, tras la aprobación oficial del Senado estadounidense.

La entidad agregó que la designación de la embajadora Campos representa un paso importante en la consolidación de las relaciones entre ambos países, que por más de un siglo han estado unidas por valores comunes como la democracia, la libre empresa y el Estado de Derecho.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Consideró que su trayectoria profesional, marcada por una sólida experiencia en asuntos del hemisferio occidental y en la promoción de alianzas estratégicas, la posiciona como una figura importante para continuar fortaleciendo los lazos bilaterales en materia económica, comercial y de cooperación.

“Desde Amchamdr felicitamos a Leah Campos, nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, y expresamos nuestro entusiasmo por trabajar de cerca con ella para seguir fortaleciendo los lazos entre ambos países y construir juntos una región más segura y próspera”, destacó la Cámara en un comunicado.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más