Central Romana recibe a embajadora de EEUU

La embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos, visitó las operaciones azucareras de Central Romana Corporation en su primera visita oficial a una empresa del sector privado en el país, tal como anticipó que lo haría en un reciente almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR).

La embajadora Campos estuvo acompañada de una comitiva integrada por representantes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Fue recibida en Central Romana por su presidente José Fanjul Jr., junto a los vicepresidentes ejecutivos Ramón Menendez, Eduardo Martínez-Lima y Leo Matos.

La embajadora Leah Francis junto a la comitiva de la Embajada de Estados Unidos y los principales ejecutivos de Central Romana Corporation

La agenda de trabajo inició con una presentación corporativa sobre las operaciones de la empresa, su diversificación en el sector agroindustrial, manufactura, servicios, turismo y bienes raíces, así como sus buenas prácticas de responsabilidad social, según reseñó una nota de prensa de la empresa.

“La relación económica entre los Estados Unidos y la República Dominicana se fortalece cuando existe diálogo directo y cooperación basada en hechos. Central Romana es un actor clave dentro de esa relación, y conocer de primera mano sus operaciones y su impacto social reafirma la importancia de trabajar juntos como socios estratégicos para el desarrollo económico de ambos países”, destacó la embajadora Leah F. Campos, según ese texto de la azucarera.

Durante su recorrido, la embajadora visitó el ingenio azucarero, donde conoció sobre los aspectos técnicos del proceso productivo y operativo para la producción de azúcar de caña.

Además, visitó las comunidades agrícolas de la empresa, donde la diplomática estadounidense caminó los bateyes y visitó escuelas, viviendas y subcentros médicos que forman parte de la infraestructura de compromiso social de Central Romana, interactuando con los residentes en dichas comunidades.

También pudo conocer las oficinas de recursos humanos en el campo, la representación sindical y constató cómo se ejecuta el sistema de pagos para los trabajadores agrícolas.

Igualmente pudo observar el corte de la caña mediante el uso de cosechadoras mecánicas, cuyos equipos de última generación han permitido automatizar hasta un 55% de la cosecha.

La embajadora Campos conoció también sobre el proceso de corte mecanizado de la caña en los campos de Central Romana

La visita incluyó también un recorrido por el Centro Médico Central Romana, donde la embajadora conoció las áreas de especialidad, el personal clínico y los servicios de salud que ofrece dicho centro a los empleados, sus familiares, y residentes de La Romana y comunidades vecinas.

Por igual, visitó además la Escuela Abraham Lincoln, cuya matrícula de estudiantes la integran en un 94% los hijos de los trabajadores y empleados de la compañía, así como la Escuela MIR Esperanza, que opera Fundación MIR, de la cual Central Romana es uno de los principales patrocinadores para auspiciar los programas educativos y sociales que desarrollan.

Tras la culminación de esta visita, queda reiterado el compromiso de Central Romana para seguir contribuyendo al fortalecimiento de la relación comercial bilateral entre la República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica, como parte de la alianza fundamental para el desarrollo económico y social de ambas naciones.

