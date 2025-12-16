La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso reiteró este martes que el Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los 10 imputados por el desfalco realizado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y no se les ha otorgado criterio de oportunidad.

Reynoso indicó que el Ministerio Público reitera que contra los 10 imputados va a ir por penas y que deben ser sancionados por los hechos cometidos contra más de siete millones de afiliados de toda la sociedad dominicana.

En ese orden, sobre la decisión de arresto domiciliario a tres de los imputados dictada por el juez Rigoberto Sena, Reynoso recordó esta medida de coerción no es la pena ni es la sanción, sino que busca que el Ministerio Público pueda avanzar en su investigación.

“Lo importante es que el Ministerio Público, después de meses de investigación profunda, sin descanso, mucha de ellas trabajando de sol a sol, el equipo amaneciendo y siguen ese mismo ritmo de trabajo y creo que en la medida se refleja ese gran trabajo y el juez mismo reconoció la fortaleza y la calidad de investigación”, enfatizó.

Agregó el Ministerio Público le garantiza al pueblo dominicano que va a ir por condena contra los diez imputados y que bajo ninguna circunstancia tendrán un trato de testigos.

“Son imputados y lesionaron gravemente al pueblo dominicano y deben recibir cada uno de ellos una sanción ejemplar por el gravísimo daño que le han causado a la sociedad dominicana. La salud es un derecho fundamental”, expresó.

