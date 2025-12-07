El Ministerio Público puso en marcha la que bautizó como Operación Cobra, proceso de judicialización para obtener sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El operativo ya incluyó el arresto la víspera de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, junto a otras siete personas acusadas de integrar una red que habría defraudado a la ARS pública por miles de millones de pesos.

Las autoridades informaron que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación con miras a ser judicializadas conforme avancen las diligencias.

Un total de 25 fiscales, asistidos por más de 200 agentes de la Policía Nacional, ejecutaron 12 allanamientos que también derivaron en las detenciones de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, declaró que quienes han atentado contra los recursos destinados a la salud pública deberán responder penalmente y devolver cada peso sustraído.

Reynoso reiteró que el SeNaSa es un bien colectivo y que la presunta red afectó directamente el derecho constitucional a la salud de la población más vulnerable.

El Ministerio Público aseguró haber reunido evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico, maniobras fraudulentas y un esquema de corrupción sistemática instalado desde la dirección del SeNaSa.

La operación es dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, acompañados por un equipo especializado en investigaciones de criminalidad organizada.

Los ocho detenidos hasta el momento

Según informó la Procuraduría, las personas arrestadas durante los allanamientos son:

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy

Ada Ledesma Ubiera

Cinty Acosta Sención

Eduardo Read Estrella

Francisco Iván Minaya Pérez

Germán Rafael Robles Quiñones

Gustavo Enrique Messina Cruz

Ramón Alan Speakler Mateo

El Ministerio Público repitió que varias otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación para su posterior sometimiento.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más