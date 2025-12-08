El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, en la cual figuran personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por miles de millones de pesos.

En el proceso de judicialización fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que ha recabado evidencias de soborno, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos utilizados para distraer fondos y maniobras fraudulentas, a través de un esquema de corrupción sistemático creado por Santiago Hazim, en coalición con los funcionarios de esa ARS, así como prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.

Sobre los acusados

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy

Doctor Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del SeNaSa.

Santiago Hazim, quien fungió como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) en el periodo 2020-2025 es ortopeda, traumatólogo, político, miembro de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, catedrático en la Universidad Central del Este (UCE) y coordinador de la materia.

También dirigió el movimiento Organización Luis Abinader (OLA) durante la campaña presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en 2020.

El exdirector del Senasa, fue arrestado el sábado 6 de diciembre, acusado por el Ministerio de Público de instalar un esquema de corrupción sistemático en la ARS.

Tras ser interrogado luego se dispuso su envío a la cárcel de Ciudad Nueva mientras avanza la pesquisa.

Cuando fueron denunciadas las irregularidades en Senasa, el pasado mes de septiembre, Hazim defendió su paso por la institución asegurando que actuó siempre con honradez en el ejercicio de la función pública y recordó que fue durante su gestión que presentó formalmente ante el Ministerio Público la denuncia que destapó las irregularidades en la facturación del sistema.

Gustavo Enrique Messina Cruz

Gustavo Messina, se desempeñó como gerente financiero del Senasa en el periodo 2020-2024.

Además, en el periodo 2008-2012 fungió como técnico en estadísticas fiscales en el Ministerio de Hacienda y desde 2016 hasta 2020 se desempeño como gerente en análisis económico en el Banco del Reservas (Banreservas).

Germán Rafael Robles Quiñones

Germán Robles es abogado y ejercía como consultor jurídico del Senasa.

Francisco Iván Minaya Pérez

Francisco Minaya, ocupó el cargo de gerente de servicios de Salud de Senasa, desde 2020 hasta 2025.

Minaya es cirujano general, con subespecialidad en traumas y auditor médico.

Eduardo Read Estrella

Eduardo Read Estrella, propietario de Khersun S.R.L.

Eduardo Read, quien fue detenido tras acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser interrogado, figura como propietario de Khersun S.R.L., filial del Grupo Read, contratada por la ARS desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado.

El Grupo Read un conjunto de empresas, que incluye a la Administradora de Beneficios Farmacéuticos (Farmacard).

Cinty Acosta Sención

Cinty Acosta es ejecutiva de las empresas IntraCare y Madison Medical, S. A, esta última es una empresa dedicada a la venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios, venta de medicamentos y kits de diagnóstico.

Ramón Alan Speakler Mateo

Ramón Speakler, figura en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) como auxiliar de protocolo, además, es ejecutivo del Grupo Siulrod SRL, en la cual figura como como socio a Rafael Luis Martínez Báez, padre de Rafael Martínez Hazim, pariente del exdirector de Senasa.

Ada Ledesma Ubiera

Ada Ledesma, es propietaria de la farmacéutica Lufaka, la cual se dedica a la importación y venta de medicamentos y productos de estética.

De acuerdo con el Ministerio Público, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación para su posterior sometimiento.

Sobre el caso

El pasado 13 de septiembre, por instrucciones directas del presidente Abinader, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el actual director ejecutivo del Senasa, Edward Guzmán, entregaron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, un informe con “graves hallazgos” de irregularidades detectadas en el Senasa.

La investigación, en la que también participan la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, se originó a raíz de denuncias del programa de televisión Reporte Especial con Julissa Céspedes, que expuso un supuesto esquema de corrupción que involucraría a funcionarios, exfuncionarios y médicos.

El sábado 6 de diciembre, un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la Operación Cobra, proceso de judicialización para obtener sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través de Senasa.

En ese orden, el presidente Luis Abinader ordenó que Senasa se constituya en actor civil para "recuperar hasta el último peso robado".

De su lado, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, explicó que el Ministerio Público realiza “grandes esfuerzos” para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.

Señaló que Senasa pertenece a todos, por lo que se trata de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.

